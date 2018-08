Abecom inaugura Centro de Gestão de Ativos

SÃO PAULO, 20 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Uma das principais distribuidoras no mercado de manutenção industrial do País é a primeira a dispor de uma Sala de Inteligência, cujo objetivo é otimizar a performance de ativos. Chamada de REP (Rotation Equipment Performance), tem como princípios o monitoramento e diagnóstico "on line" de ativos, trazendo redução de custos na operação, aumento da confiabilidade e a redução do estoque. "Estar mais próximo dos nossos clientes é uma atitude que temos desde a fundação da empresa, há 55 anos. Esse é um conceito que foi se aprimorando e hoje, quando se fala em Indústria 4.0, a Abecom está preparada para atender as mais modernas demandas", afirma Rogério Ezequiel Rodrigues, CEO da empresa.

A gestão "on line" de equipamentos rotativos representa as melhores práticas que empresas de todos os setores e tamanhos podem e devem utilizar. Controlar seus ativos e poder identificar pontos potenciais de melhorias através de engenharia de aplicação, comprovadamente trazem resultados reais e sustentáveis.

O REP Abecom proporciona aos seus clientes iniciativas voltadas à otimização dos recursos financeiros aplicados na manutenção, através do prolongamento da vida útil de peças críticas dos ativos monitorados e eliminação de paradas não programadas, incrementando o tempo de máquina funcionando. Todos os equipamentos industriais da empresa que sejam relevantes para a produção são potenciais ativos para esta solução.

"É uma relação ganha-ganha, na qual nosso cliente se beneficia ao aumentar sua lucratividade intervindo na máquina somente quando necessário, além de ter a certeza de que receberá produtos de qualidade no tempo certo. Para a Abecom, é certa a construção de uma relação de longo prazo com ações e soluções que somente nós podemos fornecer", defende Rogério.

A Abecom possui uma equipe altamente qualificada, com mais de 180 profissionais entre técnicos, engenheiros e consultores que atuam da venda ao pós-venda. "Mais do que revendedores ou prestadores de serviços, somos especialistas no que fazemos. Nosso diferencial é ser um provedor completo de soluções de alta tecnologia, com conhecimento em produtos e serviços, objetivando a redução de custo total e aumento de produtividade. Com o REP, podemos consolidar várias frentes de atuação em uma única ferramenta de gestão objetiva e transparente para fornecedor e cliente", conclui o executivo.

Mais informações: www.abecom.com.br – 11 2797.1322

FONTE Abecom

Related Links

http://www.abecom.com.br