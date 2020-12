Abel Noser Solutions s'associe à WTax pour offrir un service mondial de remboursement d'impôt qui pourrait faire économiser des millions de dollars à certains clients

NEW YORK, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Abel Noser Solutions, l'un des plus grands fournisseurs d'analyse des coûts de transaction et d'analyse de la conformité, s'est associé à WTax, un spécialiste mondial de premier plan du recouvrement des retenues d'impôt, pour offrir aux clients un moyen facile de recouvrer les impôts payés en trop sur les placements cotés à l'étranger. Le recouvrement des retenues d'impôt à l'étranger est un processus complexe et long qui peut impliquer de multiples langues, procédures et mécanismes utilisés dans le monde entier. Le service est mis gratuitement à la disposition des clients, à moins qu'un remboursement de taxes payées en trop ne soit effectué.

« De nombreux propriétaires d'actifs ne recouvrent pas tous les trop payés d'impôt à la source auxquels ils ont légalement droit, a expliqué Steve Glass, codirecteur général d'Abel Noser Solutions. Ces impôts, imposés par des gouvernements étrangers sur les dividendes et les intérêts accumulés sur les capitaux propres et les titres à revenu fixe étrangers peuvent atteindre des centaines de milliers, voire des millions, de dollars chaque année et représentent une composante importante des coûts explicites et des commissions, calculées par notre cabinet. »

« Nous avons des experts sur le terrain dans plus de quarante pays afin de vérifier que les impôts retenus sur les revenus de placement sont bien remboursés à nos clients, a noté Daniel Ginsburg, PDG de WTax. Peu importe le type de demande, nous recueillons les données et les documents, et remplissons ces derniers au nom de nos clients. De plus, les clients peuvent facilement suivre l'évolution de leur demande de règlement au moyen du portail de déclaration en ligne de WTax ou par l'entremise de leur propre gestionnaire de compte. »

« La plupart des propriétaires d'actifs supposent que leur processus actuel garantit que toutes les retenues d'impôt admissibles sont recouvrées. Toutefois, certaines demandes nécessitent des dépôts réglementaires et judiciaires qui doivent être soumis aux autorités des pays de placement, ce qui crée un fardeau administratif important », a déclaré Julia Bricker, directrice générale de WTax pour l'Amérique du Nord.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec WTax qui permet d'offrir un service précieux aux propriétaires et aux gestionnaires d'actifs avec lesquels nous travaillons, a déclaré Peter Weiler, codirecteur général d'Abel Noser Solutions. En maximisant ces remboursements, on élimine les tracas liés aux retenues d'impôt internationales. En fait, lorsqu'elles sont effectuées correctement, les retenues d'impôt peuvent représenter jusqu'à 20 % de tous les dividendes et intérêts étrangers gagnés. Nous considérons donc ce service comme un atout majeur pour nos clients. »

À propos d'Abel Noser Solutions

Abel Noser Solutions est depuis longtemps respecté en tant que leader dans la campagne visant à réduire les coûts liés au trading multi-actifs. Avec des centaines de clients dans le monde entier, Abel Noser Solutions propose des logiciels innovants ainsi que des services de conseil et sur mesure dans les domaines de l'analyse commerciale, de la conformité et de la surveillance des échanges. L'entreprise demeure un leader dans l'innovation en matière d'analyse des coûts de transaction, de logiciels de conformité et de solutions de services. Pour en savoir plus, consultez le site www.abelnoser.com.

À propos de WTax

WTax est une division de VAT IT Group, une entreprise de recouvrement de l'impôt indirect avec des capacités mondiales de récupération, un vaste réseau et une infrastructure qui fournit des solutions de récupération de l'impôt étranger entièrement externalisées spécialisées dans plus de 30 juridictions. L'investissement et la vision de WTax dans un processus de récupération véritablement automatisé, couplés aux connaissances en fiscalité indirecte acquises sur vingt ans, permettent aux clients de l'entreprise d'éviter les processus administratifs et complexes de récupération qui entravent le rendement des placements. WTax sert actuellement plus de 4 000 clients, pour des portefeuilles allant de 10 M$ à 1 T$ d'actifs gérés, et améliore le rendement annuel de ses clients jusqu'à 10 pb par année. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.wtax.co.

Contact pour les médias :

Jerry Boak

Abel Noser Holdings

[email protected]

(646) 432-4000

Related Links

http://www.abelnoser.com



SOURCE Abel Noser Solutions