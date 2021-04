Aberta a inscrição para o 25º Congresso Mundial de Energia

LONDRES e SÃO PETERSBURGO, Rússia, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Conselho Mundial de Energia (WEC) e a Fundação Roscongress têm o prazer de anunciar a abertura da inscrição de delegados para o 25º Congresso Mundial de Emergia. O congresso é realizado a cada três anos e é um dos eventos centrais no calendário do setor energético.

O 25º Congresso Mundial de Energia será realizado em São Petersburgo de 24 a 27 de outubro de 2022. O Congresso marcará o centenário do Conselho Mundial de Energia. A Rússia recebeu o direito de sediar o evento emblemático do WEC em 2018, segundo os resultados da votação de representantes dos Comitês Nacionais dos países membros da organização.

O Programa de quatro dias do congresso reunirá a mais de 200 líderes com a maior influência no setor energético global, incluindo chefes de estado e ministros, bem como mais de 7000 participantes interessados em energia de todo o mundo.

Produtores e consumidores de energia, bem como outros stakeholders, participarão no Congresso para discutir os temas críticos do setor, bem como novas soluções para as pessoas e para o planeta.

A Dra. Angela Wilkinson, Secretária-Geral e Diretora Executiva do Conselho Mundial de Energia, comentou: "Sob o tema "Energia para a Humanidade", o 25º Congresso em São Petersburgo destacará avanços energéticos emocionantes e inovadores para as pessoas e o planeta e proporcionará um espaço único para um diálogo informado e nova ação conjunta.

Aproximando-nos do nosso centésimo aniversário, estamos focados no próximo século e no papel das pessoas, junto com a tecnologia e o investimento, na transformação de ambições ousadas nas melhores realidades do futuro energético".

Alexandr Novak, Vice-Presidente do Governo da Federação Russa e Presidente do Comitê Organizador do Congresso Mundial de Energia, disse: "Apoiamos a aspiração do Conselho Mundial de Energia de trazer o setor energético global o mais próximo possível das necessidades da humanidade. Estou convencido de que o congresso em São Petersburgo será o evento de maior prestígio da década na área de energia, que contará com a participação de líderes da indústria de todos os cantos do mundo".

Angela Wilkinson acrescentou: "A energia é o fator-chave para o progresso humano. O congresso oferece uma oportunidade única para reunir todas as partes para compartilhar experiências em um diálogo sobre o estado atual e as perspetivas de todo o sistema energético. O nosso objetivo é avançar juntos e garantir os benefícios de uma energia sustentável para todos".

Inscrição

No site oficial do Congresso Mundial de Energia worldenergycongressrussia.org está disponível a função de inscrição como delegado, bem como participante o visitante da exposição. Atualmente, os delegados recebem descontos para inscrição antecipada. Você também pode se inscrever como patrocinador o parceiro de mídia.

Mais informações estão disponíveis no site worldenergycongressrussia.org e no folheto do congresso.

Informação de referência sobre o Congresso Mundial de Energia

O Congresso Mundial de Energia é a plataforma global mais importante do WEC, reunindo representantes dos setores público e privado e da sociedade civil. O evento tem sido realizado cada três anos desde 1924 e é um espaço único para a comunidade energética global para estimular o diálogo sobre os desafios energéticos para o planeta e as pessoas, criando novas conexões e encontrando formas de efetuar uma transição energética. O congresso, onde se prevê a participação de 7 000 delegados e

18 000 visitantes, reúne e inspira líderes atuais e futuros de todo o mundo.

FONTE World Energy Council

SOURCE World Energy Council