Aberto o processo de seleção da cidade-sede dos XII Jogos Gays de 2026

SÃO FRANCISCO, 19 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Federação dos Jogos Gays (FJG), www.GayGames.org, anuncia a abertura do processo de candidaturas para sediar os XII Jogos Gays de 2026. As cidades interessadas em sediar o maior evento esportivo e cultural do mundo, aberto a todos, são convidados a escrever para FGGBids@GayGames.net para obter mais informações e iniciar o processo de candidatura. Informações oficiais, incluindo detalhes sobre o calendário e o processo, estão disponíveis em www.GayGames.org. O prazo para entregar o Pedido de Informações (RFI – Request for Information) Oficial à FJG se encerra às 23h59 (horário do Pacífico) de 21 de fevereiro de 2020.

Os Jogos Gays são abertos a todos e, desde a primeira edição em 1982, continuam a perpetuar o legado de mudança de atitudes culturais, sociais e políticas em relação e pessoas LGBTQ+. Um princípio essencial da Federação dos Jogos Gays é "Participation, Inclusion and Personal Best™" (Participação, Inclusão e O Melhor Pessoal). Esses princípios serão representados nos próximos Jogos Gays 11 de 2022 em Hong Kong. Nunca foi mais importante lutar pelos direitos das comunidades LGBTQ+ de todo o mundo.

O impacto financeiro positivo para a cidade-sede dos Jogos Gays é claro, como evidenciado pelos relatórios oficiais do impacto econômico dos Jogos Gays de 2018 em Paris:

Impacto econômico total: US$ 117,9 milhões;

milhões; Habitantes locais e visitantes contribuíram com um total de US$ 72,7 milhões para a economia, nas áreas de hospedagem, restaurante, entretenimento, viagem e outras necessidades, além de turismo;

milhões para a economia, nas áreas de hospedagem, restaurante, entretenimento, viagem e outras necessidades, além de turismo; Uma receita adicional de US$ 45,8 milhões foi gerada localmente – aproximadamente, o equivalente a 1.429 empregos em tempo integral.

milhões foi gerada localmente – aproximadamente, o equivalente a 1.429 empregos em tempo integral. 40% dos participantes locais disseram que viajariam para fora de Paris , França, para participar dos Jogos Gays, levando seus gastos de US$ 9,2 milhões para outra região.

Sobre a Federação dos Jogos Gays (Federation of Gay Games)

Os Jogos Gays foram concebidos pelo Dr. Tom Waddell, decatleta dos Jogos Olímpicos, como uma forma de empoderar milhares de atletas e artistas LGBTQ+, através do esporte, cultura e companheirismo. Eles foram realizados pela primeira vez em São Francisco, em 1982. Os jogos subsequentes foram realizados em São Francisco (1986), Vancouver (1990), Nova York (1994), Amsterdã (1998) Sydney (2002), Chicago (2006), Cologne (2010), Cleveland+Akron (2014) e Paris (2018). Os Jogos Gays 11 serão realizados em Hong Kong em 2022. Visite www.gaygameshk2022.com para obter mais informações.

