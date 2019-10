Abertura das Inscrições para a GFSI Conference 2020: Um Mundo Conectado. Um Fornecimento Alimentar Seguro

Programada para acontecer entre 25-28 de fevereiro de 2020 em Seattle , prevê-se que esta 19 ª edição do evento global seja a GFSI Conference com mais participantes até agora.

, prevê-se que esta 19 edição do evento global seja a GFSI Conference com mais participantes até agora. 2020 marca o 20º aniversário da Global Food Safety Initiative

A GFSI lança um site novo e modernizado a tempo do início das inscrições

SEATTLE e PARIS, 3 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- As inscrições abrem hoje para a próxima GFSI Conference, que acontecerá entre 25-28 de fevereiro de 2020 em Seattle, EUA. A GFSI Conference é o encontro anual para todos os envolvidos no avanço da segurança alimentar de todo o mundo e, normalmente, reúne mais de 1.000 especialistas, responsáveis pelas decisões e inovadores de 60 países.

Seattle, uma cidade que está há muito tempo na vanguarda da inovação tecnológica, é um anfitrião adequado para o tema deste ano: Um Mundo Conectado. Um Fornecimento Alimentar Seguro. Oradores na linha da frente de seus campos compartilharão conhecimentos e apresentarão métodos criativos de conectividade - interpessoal, mediada pela tecnologia e outros - que podem nos ajudar a fornecer alimentos mais seguros aos consumidores em qualquer lugar.

A oportunidade de conexão também é um dos principais benefícios de participar da GFSI Conference. Os delegados têm a oportunidade de falar com representantes de algumas das empresas mais influentes do mundo, além dos representantes de agências regulamentares, organismos de certificação e acreditação, ONGs, academia e meios de comunicação social.

Durante a semana da conferência, estão disponíveis várias oportunidades únicas - desde participar de uma Tech Talk ou Shark Tank a participar de uma Discovery Tour definidora do cenário que promete um passe para os bastidores da cultura alimentar local com anfitriões que incluem a Amazon, Costco Wholesale e Starbucks.

Os delegados são incentivados a se inscreverem depressa para garantir seu lugar em uma conversa que determinará o futuro da segurança alimentar. A inscrição antecipada estará disponível até 30 de novembro.

Haverá um espírito de celebração na programação da conferência deste ano porque 2020 marca o 20º aniversário da Global Food Safety Initiative. É a oportunidade perfeita para avaliar duas décadas de crescimento e definir novos objetivos para um fornecimento alimentar global que está mais interligado do que antes.

Antes da abertura das inscrições, a GFSI lançou um novo site, que passou a integrar informação sobre a GFSI e a GFSI Conference. O site — em mygfsi.com — se tornou um balcão único para os vários conteúdos úteis que a GFSI criou em quase 20 anos de trabalho.

Os visitantes do site podem implementar ferramentas para alimentos mais seguros, se inscrever em eventos futuros, aderir à comunidade global e saber mais sobre o trabalho da GFSI, como a harmonização, desenvolvimento de capacidades e compartilhamento de conhecimentos - tudo em menos cliques do que antes. O lançamento do site prepara a plataforma para o período ocupado antes do que se prevê ser a GFSI Conference com mais participantes até agora.

Contact:

l.prevert@theconsumergoodsforum.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697527/Global_Food_Safety_Initiative_Logo.jpg

FONTE Global Food Safety Initiative

Related Links

https://mygfsi.com



SOURCE Global Food Safety Initiative