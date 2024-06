Ability Biologics gibt den Abschluss seiner 18 Millionen USD Startfinanzierungs-Erweiterung für die Entwicklung neuartiger, hoch zielgerichteter Immunmodulatoren bekannt

MONTREAL, 18. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Ability Biologics („Ability") gab den endgültigen Abschluss seiner Startfinanzierung bekannt, bei der insgesamt 18 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden, eine Finanzierungsrunde unter der Leitung des Gründungsinvestors Amplitude Ventures („Amplitude"). Zu Amplitude gehören der Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Charles River Laboratories, Theodorus und Alexandria Venture Investments. Ability, ein Pionier in der Anwendung generativer künstlicher Intelligenz (KI) für die Entdeckung von Therapien, konzentriert seine Plattform auf die Entdeckung und Entwicklung wirksamer und selektiver Antikörpertherapeutika für Krebs und immunologische Erkrankungen. Ability Biologics generiert mit seiner AbiLeap™-Entdeckungsmaschine neuartige, logikgestützte Antikörper, die das Potenzial haben, sich zu Best-in-Class- oder First-in-Class-Therapeutika zu entwickeln.

Das Führungsteam von Ability vereint umfassende Erfahrungen in der Immunologie, der Antikörperentdeckung, dem Engineering und der therapeutischen Entwicklung, von der Forschung bis zur kommerziellen Phase, und nutzt diese Erfahrungen, um mit Hilfe seiner einzigartigen, firmeneigenen KI-Plattform Antikörper der nächsten Generation unter Verwendung leistungsfähiger Berechnungswerkzeuge zu entwickeln. Die AbiLeap™ Discovery Engine ist eine KI-Plattform, die auf einer der größten Datenbanken für Antikörper-Antigen-Interaktionen aufbaut, die jemals erstellt wurde. Sie vereint mehr als fünf Jahre an Discovery-Daten und bezieht sowohl öffentliche als auch private Datenquellen ein. AbiLeap™ ermöglicht es Ability, eine seit langem bestehende Herausforderung zu meistern, indem es vollständig menschliche Antikörper generiert, die logikgesteuert sind, so dass sie auf der Grundlage der lokalen Mikroumgebung, einschließlich Bedingungen wie Sekundärantigene, pH-Wert, Temperatur und/oder das Vorhandensein spezifischer Metaboliten, auf bestimmte Gewebe und Zellen abzielen können.

„Wir sehen einen Bedarf an einer neuen Generation von Antikörpern und Modalitäten, da die einfache Bindung, Blockierung oder Agonisierung eines einzelnen Rezeptors nicht ausreicht, um eine therapeutische Wirkung zu erzielen", so Giles Day, Mitbegründer und Geschäftsführer von Ability „Bei Ability überlagert unsere Plattform mehrere Ansätze in einem einzigen Molekül, was die Spezifität und Selektivität erhöht, um wirksame Therapeutika mit einem breiten therapeutischen Fenster zu entwickeln. Dazu verwenden unsere Antikörper bewährte IgG-Formate, die eine einfachere Herstellung, Lagerung und Verabreichung ermöglichen und komplexe Formate vermeiden, die von der Herstellung bis zur Immunogenität zahlreiche Risiken bergen", so Giles Day abschließend.

„Wir konzentrieren uns darauf, die nächsten komplexen biologischen Herausforderungen zu lösen, und eine davon ist die Lösung des Problems der On-Target- und Off-Tissue-Toxizität, die den Nutzen der Antikörpertherapie einschränkt", sagte Dion Madsen, CFA, Mitbegründer und Partner bei Amplitude Ventures. „Die firmeneigene Plattform von Ability zeichnet sich als intelligenter Weg zur schnellen Entwicklung von selektiven und potenten, ultra-gezielten Biotherapeutika aus, um die Wirksamkeit und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern."

„Der Biowissenschafts- und Biotechnologiesektor ist in ständiger Bewegung, und wir sind stolz darauf, die laufenden Innovationen von Ability finanziell zu unterstützen", sagte Bicha Ngo, Präsident und Geschäftsführer von Investissement Québec. „Der Einsatz neuester Technologien wie künstliche Intelligenz bei der Entwicklung von Antikörpern wird das Know-how von Québec in einem Bereich festigen, der für die Behandlung verschiedener Krebsarten und letztlich auch anderer Krankheiten, von denen jedes Jahr viele Québecer betroffen sind, von entscheidender Bedeutung ist."

Informationen zu Ability Biologics

Ability Biologics ist das führende Unternehmen für Zell-Targeting. Die leistungsstarke AbiLeap™ Discovery Engine kombiniert massiv parallele, kontinuierlich lernende KI mit einer umfangreichen Datenbank von Antigen-Antikörper-Interaktionen, um vollständig menschliche, IgG-basierte, multispezifische Antikörper mit exquisiter Selektivität und Affinität zu generieren. Die Antikörper reagieren auf Umgebungssignale in der zellulären Mikroumgebung und erzeugen logisch gesteuerte Therapeutika. Ability widmet sich der Entwicklung der wirksamsten und selektivsten Antikörpertherapeutika für Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie ability.bio, unsere Linkedin-Seite oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].

Informationen zu Amplitude Ventures

Amplitude ist eine umfassende Risikokapitalgesellschaft, die ein einzigartiges Wachstumsmodell anwendet, um Unternehmen mit erstklassigen Managementteams aufzubauen und zu skalieren, bis sie ihr Potenzial ausschöpfen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 500 Millionen Dollar und Niederlassungen in Montreal, Toronto und Vancouver wendet Amplitude einen bewährten, evidenzbasierten Ansatz an, um in führende Unternehmen der Präzisionsmedizin zu investieren. Erfahren Sie mehr über Amplitude und sein Pre-Amp Venture Studio unter amplitudevc.com.

Informationen zu dem Fonds de solidarité FTQ

Der Fonds de solidarité FTQ ist eine Quelle des Stolzes in Québec und erfüllt seine Aufgabe durch ein einzigartiges Geschäftsmodell, das vor 40 Jahren geschaffen wurde. Seitdem hat der Fonds dank der Altersvorsorge von über 769.000 Anteilseignern Québec in Bewegung gebracht. Mit einem Nettovermögen von 18,9 Mrd. USD (Stand: 31. November 2023) unterstützt der Fonds mehr als 3.700 Unternehmen durch Risiko- und Entwicklungskapitalinvestitionen, die auf der Überzeugung beruhen, dass die Wirkung sowohl durch finanzielle als auch durch soziale Erträge erzielt wird. Weitere Informationen finden Sie unter fondsftq.com.

Informationen zu Investissement Québec

Investissement Québec hat die Aufgabe, eine aktive Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung Québecs zu spielen, indem es Unternehmensinnovationen, Unternehmertum und Unternehmensübernahmen sowie ein Wachstum der Investitionen und Exporte fördert. Die Gesellschaft ist in allen Verwaltungsregionen der Provinz tätig und unterstützt die Gründung und das Wachstum von Unternehmen jeder Größe mit Investitionen und maßgeschneiderten Finanzlösungen. Darüber hinaus unterstützt sie Unternehmen durch Beratungsdienste und andere Unterstützungsmaßnahmen, einschließlich der technologischen Unterstützung durch Investissement Québec Innovation. Darüber hinaus wirbt die Gesellschaft über Investissement Québec International um Talente und ausländische Investitionen und unterstützt Quebecer Unternehmen bei ihren Exportaktivitäten. Weitere Informationen finden Sie unter investquebec.com.

Informationen zu Theodorus

Theodorus ist ein Risikokapitalfonds, der sich vor allem an potenzialstarke Spin-offs der Université Libre de Bruxelles (ULB) richtet, aber auch für alle innovativen Unternehmen in den Biowissenschaften offen ist. Der Fonds investiert in erster Linie in junge Biotechnologie-, Medizintechnik- und Gesundheitstechnologieunternehmen, die bahnbrechende Innovationen entwickelt haben. Neben seiner finanziellen Rolle ist Theodorus aktiv an der Entwicklung seiner Portfoliounternehmen beteiligt und begleitet sie auf ihrem Weg zum Erfolg. Heute verwaltet Theodorus ein Vermögen von über 100 Millionen Dollar, mit dem mehr als 40 Unternehmen unterstützt wurden. Theodorus hat Büros in Montreal und Brüssel. Weitere Informationen finden Sie unter theodorus.be.

