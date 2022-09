abillion annuncia i World's 10 Best Vegan Cheese Awards 2022, classificati dai consumatori di tutto il mondo sull'app abillion

'Muffervert' di il CashewFicio è il formaggio vegano no.1 di quest'anno.

SINGAPORE, 23 settembre 2022 /PRNewswire/ -- abillion, la piattaforma globale di recensioni dei consumatori incentrata sulla sostenibilità, ha lanciato i World's 10 Best Vegan Cheese Awards 2022. I premi dell'azienda si basano su oltre 2 milioni di recensioni di consumatori di prodotti vegani sull'app abillion.

I 10 vincitori sono stati scelti valutando le recensioni dei consumatori su 3.967 formaggi vegani di soci di abillion in 80 Paesi, pubblicate dal luglio 2021 al luglio 2022. abillion ha rilevato che il consumo di formaggi vegani era più elevato tra i consumatori in Argentina, Brasile, Canada, Germania, Italia, Messico, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

The World's 10 Best Vegan Cheese 2022:

Dopo aver lavorato per anni nel settore della ristorazione, Davide Scolaro e Francesca Cardamone hanno avviato il CashewFicio sulla base di scelte etiche e salutari. Il prodotto di punta dell'azienda è un formaggio vegano artigianale a base di anacardi fermentati. Tutta la produzione de il CashewFicio è priva di prodotti e sottoprodotti di origine animale ed è ricca di probiotici e minerali. "Questo formaggio merita cinque stelle. È straordinario: la consistenza, il sapore forte e la crosta fiorita mi ricordano il Brie o il Camembert, ma è fatto di anacardi! " dice @astrolala, socio di abillion.

"Per noi è un onore vincere il premio per il formaggio vegano no.1 al mondo. Ci siamo sempre concentrati sull'alta qualità dei nostri prodotti, e siamo lieti che i nostri clienti lo abbiano apprezzato", ha dichiarato Francesca Cardamone, fondatrice di il CashewFicio. L'azienda sta lavorando per ampliare l'offerta della sua gamma di prodotti senza latticini al fine di soddisfare la domanda in Italia e a livello globale.

Posizionata al no.1 nel mercato nordamericano altamente competitivo è la Liquid Vegan Pizza Mozzarella di Miyoko's Creamery. "Nel tentativo di immaginare un vero formaggio fuso per la pizza e altre applicazioni al forno, abbiamo capovolto il problema e deciso di adottare un approccio unico. Non eravamo sicuri che il formaggio in bottiglia potesse entrare in sintonia con i consumatori o che ci sarebbe stata una "curva di apprendimento" troppo netta, ma come al solito, i consumatori ci hanno mostrato quanto sono intelligenti. Siamo lieti di contribuire a risolvere il "problema della pizza" con una grande soluzione vegana", ha dichiarato la fondatrice e CEO Miyoko Schinner.

A livello globale, l'interesse dei consumatori nell'app abillion per i formaggi senza latticini è raddoppiato negli ultimi 12 mesi, e abillion prevede che il mercato dei formaggi senza latticini crescerà a un CAGR del 12% rispetto al 3% del mercato dei formaggi, mostrando una significativa sovraprestazione e un potenziale di crescita per i formaggi vegani a livello globale.

"È fantastico assistere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori di tutto il mondo. I nostri premi, frutto di milioni di recensioni dei consumatori sull'app abillion, celebrano la diversità delle aziende a livello mondiale che creano straordinari prodotti vegani che stanno conquistando il cuore dei consumatori. Congratulazioni a tutti i vincitori!" afferma Vikas Garg, fondatore e CEO di abillion.

Informazioni su abillion

Noi di abillion ci adoperiamo affinché la sostenibilità diventi un'abitudine per tutti. L'app abillion aiuta le persone a scoprire, acquistare e recensire oltre 844.000 opzioni sostenibili di 98.000 aziende di prodotti di consumo e 101.000 ristoranti a livello globale. Milioni di persone si affidano ad abillion per trovare i prodotti migliori e più sostenibili in tutto il mondo. Attraverso il suo esclusivo programma di donazioni, abillion ha donato oltre 2 milioni di dollari per creare un impatto per gli animali, i bambini e l'ambiente.

