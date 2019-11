Abilumi dá dicas para escolher a iluminação de Natal com segurança

SÃO PAULO, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Uma lâmpada de má qualidade pode trazer sérios riscos à segurança do consumidor. Especialmente nesta época do ano é importante estar atento ao adquirir outro tipo de produto: a iluminação natalina, ou os famosos pisca-piscas.

Para apoiar o consumidor na hora da compra, a Abilumi (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação) reuniu algumas dicas básicas:

- Todas as informações da embalagem têm de estar em português

É imprescindível que a embalagem traga todas as informações em português, desde a correta utilização do produto até as suas especificações técnicas, tais como tensão da rede elétrica a que se destina em Volt (V), a potência máxima do conjunto em Watt (W), os cuidados necessários no uso do produto, o que são, inclusive, exigências do Inmetro (Portaria nº 335/2011) e do Código de Defesa do Consumidor.

- Prefira adquirir os produtos em lojas especializadas

Infelizmente, esse tipo de produto se caracteriza principalmente pela informalidade de algumas empresas, que muitas vezes atuam apenas nessa época específica do ano.

- O plug da tomada deve acompanhar o padrão brasileiro

Atente-se ao formato do plug da tomada, que deve seguir o padrão brasileiro (três pinos) e trazer também a marca de certificação do Inmetro.

- Preste atenção ao que diz a embalagem

Uma forma de o consumidor se proteger na hora de comprar esses produtos é checando os dados informados pelo importador/fabricante, como razão social, CNPJ, e o contato para atendimento ao cliente. Sem essas informações, o consumidor não vai poder reclamar de algum eventual defeito ou desconformidade.

- Busque produtos de marcas conhecidas no mercado de iluminação

As empresas associadas à Abilumi oferecem uma segurança a mais ao consumidor, pois seguem os padrões de qualidade exigidos pelo Inmetro.

- Nunca escolha apenas pelo critério do mais barato

Como em muitas situações do dia a dia, também neste caso o barato pode sair muito caro, pois adquirir um produto de iluminação seguindo apenas o critério do preço mais baixo pode significar levar para casa um produto fora das especificações de segurança, o que acarreta sérios riscos ao consumidor, inclusive o de choque elétrico.

Caso identifique produtos irregulares no comércio, denuncie à Ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818 ou formulário disponível na página do Inmetro, em http://www.inmetro.gov.br/ouvidoria/index.asp.

Saiba mais sobre o assunto no site do Inmetro: http://www4.inmetro.gov.br/node/4496

Sobre a ABILUMI

A ABILUMI (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação), criada em janeiro de 2005, tem por objetivo congregar e defender os interesses das empresas atuantes no segmento de importação e distribuição de produtos de iluminação. Seus principais esforços são dirigidos para o apoio ao desenvolvimento de normas universais e o aprimoramento dos produtos oferecidos no mercado brasileiro.

A entidade apoia os programas de Eficiência Energética nos diversos organismos governamentais e entidades de classe e coopera com os poderes públicos nos estudos e soluções dos problemas que se relacionem com os interesses e questões de caráter comercial das associadas, como o Ministério das Minas e Energia, Procel e Inmetro, entre outros.

