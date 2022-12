ABIOGEN PHARMA A FAIT L'ACQUISITION D'ALTAMEDICS

Altamedics est un distributeur pharmaceutique basé en Allemagne, qui opère sur des marchés européens et non européens

Grâce à l'acquisition de la société allemande, Abiogen Pharma a complété la première étape de son processus d'internationalisation, commencé en 2015

Grâce à cet accord, Abiogen Pharma est sur le point d'ouvrir sa première succursale hors d'Italie

PISE, Italie, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Abiogen Pharma S.p.A. achève l'acquisition de la société de distribution pharmaceutique allemande, Altamedics GmbH, qui deviendra la première filiale étrangère d'Abiogen. Altamedics est basée à Cologne et opère dans plusieurs marchés internationaux. Son activité est axée sur la distribution de produits pharmaceutiques en milieu hospitalier, et de produits spécialisés et à haute valeur ajoutée.

Le protocole d'accord de l'acquisition, d'une valeur d'environ 8 millions d'euros, finalise la première étape du plan d'internationalisation d'Abiogen Pharma, lancé il y a sept ans. En parlant de cet accord, le premier du genre pour la société italienne, Massimo Di Martino, PDG d'Abiogen Pharma, a déclaré : « Notre objectif est de faire d'Abiogen une entreprise internationale, sans perdre de vue notre nature d'entreprise italienne et familiale ; c'est pourquoi il s'agit, selon moi, d'une première étape vraiment significative, en plus d'être un tremplin pour une expansion future dans d'autres pays. La société que nous venons d'acquérir en Allemagne est très similaire à Abiogen, à la fois dans sa logistique et dans ses valeurs et principes. C'est une entreprise purement commerciale qui distribue des produits bien connus dans les domaines thérapeutiques que nous ciblons (traitement musculosquelettique et prise en charge de la douleur) ».

Abiogen Pharma prévoit de lancer et de distribuer des produits sous sa propre marque - en premier lieu dans le domaine du métabolisme osseux - tout en soutenant les produits Altamedics en Allemagne; En fait, on s'attend à ce qu'elles deviennent un atout d'Abiogen Pharma en Italie et à l'étranger, peut-être grâce à d'autres accords de distribution dans d'autres pays.

Comme l'a souligné Prisca Di Martino, responsable des unités commerciales internationales chez Abiogen Pharma : « Notre but n'est pas de modifier la nature d'Altamedics, mais de faire croître l'entreprise en tirant parti de notre savoir-faire à l'étranger, tout en créant un réseau de visiteurs médicaux prêts à s'impliquer dans la transmission de l'information scientifique et dans la promotion scientifique, un service qui n'est actuellement pas disponible au sein de cette société ».

De l'octroi de licences à la première filiale étrangère -- L'expansion internationale d'Abiogen Pharma a commencé en 2015 avec ses contrats d'octroi de licences, c'est-à-dire des accords de distribution de produits conclus avec des partenaires locaux. À la lumière des résultats et du potentiel enregistrés à partir de 2020, une unité commerciale dédiée a été créée afin de promouvoir la diversification, afin de réduire le risque de dépendre d'un seul pays et d'accroître son attractivité sur d'autres marchés. En 2021, le chiffre d'affaires de notre division internationale a culminé à 24 millions d'euros. L'empreinte actuelle d'Abiogen Pharma s'étend à 40 pays par l'intermédiaire de 14 partenaires. En acquérant Altamedics GmbH, la société remplit le double objectif de mettre en œuvre la croissance et d'obtenir un accès direct à un marché non italien : « Un succès fantastique pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire d'Abiogen », poursuit Mme Di Martino, qui explique : « Il y a une différence entre avoir des partenaires et avoir des succursales à l'étranger. Avoir une succursale à l'étranger nous permet de faire ce que nous faisons bien, de nous appliquer et de nous concentrer sur les domaines thérapeutiques que nous ciblons ».

Une entreprise familiale internationale – Abiogen Pharma prévoit également d'élargir son portefeuille de produits et d'entreprendre de nouvelles acquisitions potentielles d'entreprises ayant des approches culturelles et logistiques similaires. « Nous ciblons de nouvelles succursales en Europe – explique Mme Di Martino – dans des pays où nous pensons trouver un scénario relativement proche du scénario italien, ce qui est le cas, sans aucun doute, en Espagne et en France. Globalement, cela signifie que nous disposerons d'au moins trois succursales européennes à compter de 2024, en plus du siège italien. Nous envisageons toutefois également des opportunités sur d'autres continents. »

« Grâce à nos capacités et à notre ouverture d'esprit, nous avons fait face à la COVID-19, aux augmentations de prix et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, et nous avons réussi à gérer une croissance exceptionnelle », conclut Mme Di Martino.

À propos d'Abiogen Pharma. Le siège social d' Abiogen Pharma est situé à Pise, en Italie. Depuis 1997, les activités de l'entreprise s'étendent à plusieurs domaines intégrés : recherche et développement, fabrication de produits pharmaceutiques sous sa propre marque ou sous contrats avec des tiers, et commercialisation de ses propres médicaments et des médicaments sous licence. Ses domaines thérapeutiques cibles comprennent le métabolisme osseux, la prise en charge de la douleur, ainsi que les troubles respiratoires, métaboliques (diabète) et dermatologiques. Avec 195 millions d'euros de chiffre d'affaires (2021) et 450 employés, elle fait partie des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques italiennes.

À propos d'Altamedics. Altamedics a été fondée en 2009 à Cologne, en Allemagne. L'entreprise distribue des produits pharmaceutiques – notamment des produits hospitaliers – sur les marchés nationaux et internationaux, via des sites de fabrication tiers, et son entrepôt et centre logistique à Neunkirchen. Altamedics opère dans 15 pays par l'intermédiaire de ses partenaires. L'entreprise compte 6 employés et présente actuellement un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros.

