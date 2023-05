ABIOGEN PHARMA FINALISE L'ACQUISITION D'EFFRX

PISE, Italie, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- Abiogen Pharma S.p.A., société italienne leader dans le domaine des maladies ostéo-articulaires et du métabolisme osseux, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'une participation de 97,09 % dans EffRx Pharmaceuticals SA, une société suisse qui développe et commercialise des médicaments sur ordonnance ciblant en particulier les pathologies musculo-squelettiques et rares sur les marchés européens et internationaux. Le principal agent actif développé par EffRx est l'alendronate soluble tamponné, qui appartient à une classe de produits pharmaceutiques non hormonaux connus sous le nom de bisphosphonates. Ce médicament est distribué en Italie par Abiogen Pharma depuis 2014 dans le cadre d'un accord de licence.

Cette opération, réalisée quelques mois seulement après l'acquisition de la société allemande Altamedics à la fin de l'année 2022, vise à consolider la stratégie d'internationalisation entamée en 2015 et constitue un pas supplémentaire vers la réalisation d'un objectif ambitieux :

« Outre le renforcement de notre position en Italie - explique Massimo Di Martino, président et PDG d'Abiogen Pharma - l'acquisition d'une participation majoritaire dans EffRx est conforme à notre modèle de croissance, sert de tremplin à notre expansion internationale, et confirme notre mission et notre engagement en faveur de la santé osseuse et des maladies rares. »

Compte tenu des points de contact évidents entre les champs de recherche et d'activité d'EffRx et d'Abiogen Pharma, Prisca Di Martino, responsable de l'unité commerciale internationale d'Abiogen Pharma, a commenté l'accord : « Nous nous efforçons de faire d'Abiogen une entreprise internationale, sans perdre de vue notre nature d'entreprise italienne et familiale, et nous poursuivons cet objectif en concluant des accords avec des entreprises étrangères qui partagent nos objectifs et nos domaines thérapeutiques. Grâce à l'acquisition d'une participation majoritaire dans EffRx, les synergies entre nos expertises respectives et nos réseaux de distribution seront sans aucun doute à la base du renforcement de notre expansion internationale. »

Lorenzo Bosisio, PDG d'EffRx Pharmaceuticals, a conclu : « Depuis sa création, EffRx a connu une croissance régulière, avec un modèle d'entreprise reposant sur deux piliers : le développement et la distribution de produits propres consolidés, ainsi que l'octroi de licences, le lancement et la commercialisation de médicaments pour le traitement des maladies rares. Notre partenariat avec Abiogen Pharma ouvre la voie à des scénarios très attrayants pour améliorer encore notre portefeuille de produits et nous sommes convaincus qu'il offrira de nouvelles et importantes opportunités de développement. »

À propos d'Abiogen Pharma S.p.A. -- Le siège social d'Abiogen Pharma est situé à Pise, en Italie. Depuis 1997, les activités de l'entreprise s'étendent à plusieurs domaines intégrés : recherche et développement, fabrication de produits pharmaceutiques sous sa propre marque ou sous contrats avec des tiers, et commercialisation de ses propres médicaments et des médicaments sous licence. Ses domaines thérapeutiques cibles comprennent le métabolisme osseux, la prise en charge de la douleur, ainsi que les troubles respiratoires, métaboliques (diabète) et dermatologiques. En 2022, Abiogen Pharma a ouvert sa première filiale à l'étranger via l'acquisition de la société allemande Altamedics. Avec 188 millions d'euros de chiffre d'affaires (2022) et 439 employés, elle fait partie des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques italiennes.

À propos d'EffRx Pharmaceuticals SA -- EffRx a été fondée en 2010 et son siège social se trouve à Freienbach, en Suisse. L'entreprise développe et commercialise des médicaments destinés en particulier aux maladies musculo-squelettiques et aux maladies rares. Sa gamme de produits comprend l'alendronate soluble tamponné, un agent clé de la classe des bisphosphonates utilisé dans le traitement de l'ostéoporose. EffRx Pharmaceuticals octroie des licences et distribue ce médicament dans le cadre d'accords de licence dans 29 pays européens et non européens.

