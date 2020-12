ABIOVE contribue à la consultation sur la déforestation

L'association a également envoyé des données supplémentaires sur le soja brésilien, contribuant ainsi aux travaux de la Commission européenne

SÃO PAULO, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- ABIOVE, l'Association brésilienne des industries d'huile végétale, a envoyé cette semaine sa contribution à la consultation publique organisée par la Commission européenne sur une « Évaluation de l'impact de la déforestation et des produits forestiers » (Deforestation and Forest Products Impact Assessment). ABIOVE et ses membres, les entreprises responsables de l'industrialisation et de l'exportation des oléagineux, en particulier du soja, au Brésil, reconnaissent leur responsabilité pour garantir une chaîne de production durable pour leurs marchés de consommation.

L'Association se félicite de l'initiative de la Commission européenne visant à rechercher des moyens de contenir la déforestation par un dialogue ouvert. Dans sa contribution, l'Association a souligné la nécessité que l'initiative permette la mise en œuvre de mesures qui répondent aux intérêts des pays consommateurs et des responsables de la production et des exportations.

En plus des réponses au questionnaire de la Commission européenne, ABIOVE a déposé un document supplémentaire contenant des informations sur la présence de soja dans les biomes du Cerrado et de l'Amazonie, montrant que les cultures de soja ne peuvent être considérées comme responsables de la déforestation au Brésil. ABIOVE comprend que les discussions sur ce qui devrait être fait pour contenir la déforestation au niveau mondial doivent être basées sur des informations claires et des données techniques.

Dans ce document supplémentaire, ABIOVE a montré que le soja n'occupe aujourd'hui que 1,3 % du biome amazonien. Les cultures de soja dans ce biome sont surveillées depuis 2006 par le biais du moratoire sur le soja, qui bloque les acquisitions de soja produit dans les zones du biome amazonien qui ont été déboisées après 2008 et encourage l'expansion dans les zones déjà déboisées. En 2019, seulement 1,8 % de tout le soja produit dans le biome amazonien provenait de zones déboisées après 2008, et aucune de cette production n'est entrée dans la chaîne d'approvisionnement des membres d'ABIOVE.

Elle a également montré que l'expansion du soja dans le biome du Cerrado a diminué au fil des ans, passant de 215 hectares par an à 73 hectares par an, principalement dans les zones déjà défrichées. Actuellement, les cultures de soja sont plantées sur 8 % du territoire du Cerrado, et seulement 7 % de l'expansion du soja entre 2014 et 2019 se produira dans les zones nouvellement déboisées.

