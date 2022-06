Ablative Solutions, Inc. kondigt de afronding van de vierde tranche van zijn serie D preferente financieringsronde aan voor een unieke therapeutische aanpak van de behandeling van ongecontroleerde hypertensie

WAKEFIELD, Mass., 13 juni 2022 /PRNewswire/ -- Ablative Solutions, Inc., een bedrijf dat nieuwe soort behandelingen van hoge bloeddruk ontwikkelt, kondigt vandaag de afronding van de vierde tranche van zijn serie D preferente financieringsronde aan, waarmee het bedrijf tot nog toe in totaal 91,4 miljoen dollar in de serie D financieringsronde wist op te halen. Gilde Healthcare, BioStar Capital, Invus Opportunities en een niet nader genoemde strategische zakelijke investeerder leidden de uit meerdere tranches bestaande serie D financieringsronde.

"We zijn zeer tevreden met de afronding van onze serie D financieringsronde en de voortdurende ondersteuning van onze investeerders, ondanks de uitdagingen van de COVID-19-pandemie", aldus Kate Rumrill, directeur en CEO.

Deze fondsen worden gebruikt om onze huidige Target BP I hoofdstudie af te ronden, die de nieuwe, door alcohol gemedieerde renale denervatieprocedure van het bedrijf evalueert om de bloeddruk bij personen met ongecontroleerde hypertensie te verminderen, naast het gebruik van antihypertensiva. Deze procedure wordt uitgevoerd met behulp van het Peregrine System™, een product van een onderzoekscombinatie dat is ontwikkeld om zich te richten op zenuwen die de bloeddrukregulering van het lichaam kunnen beïnvloeden. Het Peregrine System brengt kleine doses gedehydrateerde alcohol direct in de ruimte buiten de nierarterie om de overactieve signalering van de sympathische zenuwen te blokkeren.

"We blijven onze waardering uitspreken voor de geweldige groep klinische partners die we hebben en de vooruitgang die is geboekt in onze onderzoeken binnen ons TARGET BP-programma", aldus Rumrill. "We zijn enthousiast over deze inspanningen en kijken ernaar uit de resultaten te delen wanneer die beschikbaar zijn."

Over de Peregrine System-kit

De Peregrine System-kit bestaat uit twee componenten, de Peregrine System-infusiekatheter en gedehydrateerde alcohol. De Peregrine System-kit voor renale denervatie is niet goedgekeurd voor commerciële distributie en het gebruik ervan is beperkt tot onderzoek binnen klinische onderzoeken in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf is momenteel bezig patiënten te werven voor de TARGET BP I hoofdstudie om de veiligheid en werkzaamheid te evalueren bij de behandeling van patiënten met ongecontroleerde hypertensie in combinatie met antihypertensiva. Meer informatie over de TARGET BP I studie is te vinden opwww.targetbp1.com.

Over de Peregrine System-infusiekatheter

De Peregrine System-infusiekatheter is goedgekeurd via het meldproces voor het in de handel brengen (510(k)) voor de infusie van diagnostische en therapeutische middelen in het perivasculaire gebied van het perifere vasculatuur. De Peregrine System-infusiekatheter is CE-gemarkeerd voor de infusie van een neurolitisch middel (bijv. alcohol) om een verlaging van de systemische bloeddruk bij patiënten met hypertensie te realiseren. De Peregrine-katheter is niet commercieel verkrijgbaar in de Verenigde Staten of Europa.

Over Ablative Solutions

Ablative Solutions, Inc., gevestigd in Wakefield, MA, is in 2011 opgericht met als doel te voldoen aan de onvervulde vraag op het gebied van hypertensie. De aanpak van Ablative Solutions richt zich op het overactieve sympathische zenuwstelsel, dat een rol kan spelen bij hypertensie, hartfalen, nierziekte, het metabolisch syndroom en slaapapneu. Het Peregrine System wordt momenteel onderzocht als een behandeling van hypertensie in combinatie met antihypertensiva. Kijk voor meer informatie op www.ablativesolutions.com.

Mediacontactpersoon: Tom Moore, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/151921/ablative_solutions_logo.jpg

SOURCE Ablative Solutions, Inc.