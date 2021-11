Ablaze Pharmaceuticals lance un financement de série A de 75 millions de dollars pour apporter de nouveaux produits radiopharmaceutiques ciblés afin de traiter les patients atteints de cancer sur le marché de la Grande Chine

SHANGHAI et SAN DIEGO, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Ablaze Pharmaceuticals (« Ablaze »), une société pharmaceutique à l'étape clinique axée sur le développement et la commercialisation de traitements radiopharmaceutiques ciblés (TRT) innovants contre les cibles tumorales, a annoncé une ronde de financement de série A de 75 millions de dollars. Le financement a été co-dirigé par Vivo Capital et AdvanTech Capital avec la participation de RAYZ Investments, Nan Fung Life Sciences, Pivotal bioVenture Partners China, venBio Partners, Samsara BioCapital et Venrock Healthcare Capital Partners.

« Les traitements radiopharmaceutiques ciblés représentent la prochaine modalité fondamentale pour le traitement du cancer », a déclaré le Dr Ken Song, cofondateur et président du conseil d'administration d'Ablaze et président-directeur général de RayzeBio, Inc. « En créant Ablaze, nous avons réalisé que pour réussir, il était essentiel d'avoir une entreprise axée sur le marché chinois et sur les radiopharmaceutiques. »

Les TRT suscitant de plus en plus d'intérêt et étant de plus en plus adoptés, Ablaze a été créée afin de devenir la principale entreprise radiopharmaceutique à introduire des produits de TRT sur le marché de la Grande Chine. Dirigée par une équipe expérimentée et un groupe d'investisseurs fiable, Ablaze a commencé sur des bases solides, en s'appuyant sur un accord de licence stratégique avec RayzeBio et un partenariat avec un établissement universitaire sur un actif de stade clinique. Après la clôture de la série A, Ablaze explore aussi activement d'autres partenariats potentiels et met en place de solides capacités de développement interne.

« Le TRT est un domaine émergent qui a déjà démontré une efficacité clinique considérable dans le traitement du cancer dans le monde entier. Nous avons le privilège d'avoir la chance de nous associer à Ablaze et à l'équipe de RayzeBio pour développer cette catégorie de traitements potentiellement vitaux pour les patients atteints de cancer en Chine », a déclaré le Dr Hongbo Lu, associé directeur de Vivo Capital.

Le produit du financement de série A sera utilisé par Ablaze pour établir un pipeline de pointe de produits de TRT avancés pour le traitement des tumeurs solides, élargir l'équipe de direction, mettre en place une infrastructure pour les produits radiopharmaceutiques et sécuriser d'autres collaborations stratégiques. Le conseil d'administration comprend le Dr Alex Qiao, cofondateur et président-directeur général d'Ablaze Pharmaceuticals, le Dr Hongbo Lu, Benjamin Qiu, associé chez AdvanTech Capital, le Dr Aaron Royston, associé directeur chez venBio Partners et le Dr Ken Song ainsi que Norman Tse, vice-président de Nan Fung Life Sciences en tant qu'observateur du conseil d'administration.

« Nous sommes convaincus qu'Ablaze apporte à la Chine une conception de pointe des produits de TRT ainsi qu'une expertise clinique grâce à des collaborations avec des leaders mondiaux en TRT, et nous sommes déterminés à être un acteur de premier plan en matière d'innovations de TRT en Chine », a déclaré M. Benjamin Qiu.

« Nous sommes ravis de cette occasion de proposer une nouvelle classe de produits thérapeutiques au profit des patients en Chine, a déclaré le Dr Alex Qiao. « Cet investissement provenant d'investisseurs de premier plan en Chine et à l'étranger apporte un solide soutien à la vision et au modèle commercial d'Ablaze. Nous sommes impatients de créer les meilleurs médicaments différenciés pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en Chine. »

À propos d'Ablaze Pharmaceuticals

Fondée en 2021, Ablaze Pharmaceuticals est une entreprise pharmaceutique au stade clinique dont la mission est d'offrir des traitements radiopharmaceutiques ciblés (TRT) avancés aux patients atteints de cancer en Chine. Depuis sa création, Ablaze a conclu un partenariat avec RayzeBio, Inc., une société radiopharmaceutique innovante basée à San Diego en Californie, afin d'obtenir un développement exclusif et un droit commercial sur une série de produits RayzeBio dans la région de la grande Chine. Grâce à la vaste expérience commerciale de son équipe et à son réseau dans le développement de produits et la conclusion de contrats transfrontaliers, Ablaze s'efforce de devenir le leader et le partenaire de choix sur le marché émergent des TRT en Chine en travaillant avec des partenaires commerciaux stratégiques en Chine et à l'étranger. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ablazepharma.com

À propos de Vivo Capital

Fondée en 1996, Vivo Capital est une société d'investissement internationale axée sur la santé. Vivo dispose d'environ 5,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, investis dans plus de 310 entreprises publiques et privées dans le monde entier. Le siège de la société se trouve à Palo Alto, en Californie, et compte des bureaux supplémentaires en Asie. L'équipe de Vivo est composée de plus de 50 professionnels multidisciplinaires, dont des médecins, des scientifiques, des entrepreneurs, des dirigeants opérationnels et des experts du secteur.

Vivo offre une plateforme d'investissement multifonds, couvrant le capital de croissance, le capital-investissement, y compris le rachat, le capital-risque et les fonds publics. Vivo investit largement dans les soins de santé dans toutes les stratégies de fonds, y compris la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les services de soins de santé, avec un accent sur les plus grands marchés de la santé.

À propos d'AdvanTech Capital

Lancé en janvier 2016, AdvanTech Capital est un fonds de capital-investissement axé sur le capital de croissance et spécialisé dans l'innovation en Chine. AdvanTech, qui se concentre sur les secteurs de la santé, des TMT et des e-services, est géré par plus d'une douzaine de professionnels de l'investissement chevronnés avec une formation locale et internationale, ainsi que des connaissances locales diversifiées et approfondies, des capacités et des expériences pratiques d'exécution des transactions.

À propos de Nan Fung Life Sciences & Pivotal bioVenture Partners China

Nan Fung Life Sciences est une plateforme mondiale d'investissement en sciences de la vie avec un engagement de capital à long terme du groupe Nan Fung. L'équipe possède une expérience diversifiée et a fait ses preuves pendant de longues années dans le domaine de la création d'entreprises, du capital-risque, de l'investissement dans la croissance et le rachat, ainsi que dans la découverte et le développement de médicaments. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.nanfunglifesciences.com

Pivotal bioVenture Partners China, membre de Nan Fung Life Sciences, est une société de capital-risque spécialisée dans le secteur de la santé et des sciences de la vie. Sa stratégie d'investissement est centrée sur l'identification de technologies et de produits innovants et prometteurs, ainsi que leur mise en place pour développer de nouvelles entreprises en Chine. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site https://www.pivotalbiovp.cn

