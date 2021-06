Ablo permite que os usuários explorem o mundo pelos olhos dos moradores locais

Ter uma conversa casual com alguém em um país que não é seu é algo que o mundo não tem sido capaz de fazer há algum tempo. No entanto, falar com os moradores locais é a melhor maneira de conhecer um país. Isso é exatamente o que o Ablo considerou ao criar seu novo recurso de streaming ao vivo. Por meio de um "Live Guide Show", os usuários podem compartilhar seu país e cultura em tempo real. O streamer, ou "Guia ao Vivo" como o Ablo o chama, passa a ser um guia virtual para os usuários. Durante um Live Show, as pessoas podem compartilhar os melhores lugares do país, mostrar sua culinária, moda e cultura, ou apenas conversar e se conectar com pessoas do mundo todo.

Explore o mundo convivendo com os moradores locais

Os usuários podem viajar virtualmente pelo mundo no Ablo e descobrir o que existe por aí, direto da fonte. A transmissão no Ablo não é uma conversa de mão única. Durante um Live Guide Show os usuários podem participar da transmissão ao vivo e fazer perguntas para a pessoa que estiver transmitindo. Isso cria uma atmosfera super realista, como se o usuário estivesse no mesmo local do Guia ao Vivo naquele momento. O Ablo também elimina qualquer barreira de idioma, porque - assim como em qualquer outra parte do aplicativo - o Ablo traduz a conversa ao vivo.

"Mais do que nunca, as pessoas estão sentindo uma forte urgência de explorar o mundo, ver o que está acontecendo por aí, e não há melhor maneira de descobrir o mundo do que falando com as pessoas locais. Com nosso novo recurso Live Guide Show, queremos que as pessoas se expressem, para compartilhar suas culturas e histórias reais umas com as outras", declarou Joost Roelandts - CEO

Conexões infinitas

Vencedor do "Melhor aplicativo de 2019" do Google Play, o Ablo foi baixado por mais de 29 milhões de pessoas em todo o mundo, que podem viajar para 233 países sem nunca sair de suas casas. Pode-se afirmar que sempre há alguém para conversar no Ablo. O aplicativo está indo especialmente bem entre pessoas com idade entre 18 e 24 anos, ou adultos da Geração Z.

É evidente que o Ablo reúne pessoas que não se encontrariam na rua, ajudando a criar um mundo aberto.

Sobre o Ablo

O Ablo é um aplicativo de bate-papo e vídeo que leva você pelo mundo. O aplicativo conecta você a pessoas de todas as nacionalidades e permite que você fale em seu próprio idioma, traduzindo suas conversas ao vivo. O Ablo abre seu mundo.

Para baixar o aplicativo, acesse https://ablo.live/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535542/Ablo_app.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1534015/LiveGuideShow.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1534014/LiveGuideShow_Mockup.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1534012/Ablo_Logo.jpg

FONTE Ablo

