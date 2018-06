ABN AMRO fait appel à ThetaRay pour des solutions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

ABN AMRO Bank N.V., l'une des principales banques dans le Nord-Ouest de l'Europe, a choisi la solution d'apprentissage automatique de ThetaRay pour améliorer l'efficacité de sa surveillance post-exécution des opérations financières aux fins de contrôler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La portée couvre toutes les activités de la banque pendant une période de cinq ans.

La solution ThetaRay permet aux institutions financières de déceler les signes avant-coureurs de crimes financiers. Elle est basée sur des algorithmes mathématiques qui ont été peaufinés pendant plus de 10 ans par des mathématiciens de renommée mondiale, ainsi que sur un apprentissage automatique progressif, avec la capacité de détecter des profils de crimes financiers avant qu'ils ne se produisent. Les faibles taux de faux positifs générés par cette solution efficace permettent aux banques de gérer les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à d'autres risques liés à la criminalité.

Helène Erftemeijer, directrice des obligations de diligence, de l'administration et des règlementations client chez ABN AMRO, a déclaré : « Nous avons choisi la solution ThetaRay parce qu'elle correspond le mieux aux objectifs principaux et secondaires d'ABN AMRO. Nous sommes enthousiastes à la perspective de ce nouveau partenariat avec ThetaRay. »

Shay Dovev, vice-président des ventes chez ThetaRay, a ajouté : « Nous sommes très heureux qu'ABN AMRO se joigne au groupe éminent de banques importantes qui utilisent déjà la solution ThetaRay. À notre époque, les banques doivent faire face à des défis complexes en matière de terrorisme et de criminalité financière. Elles n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les meilleurs technologies disponibles, fondées sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, afin de se protéger et de se conformer aux exigences réglementaires de plus en plus strictes. »

À propos de ThetaRay :

ThetaRay est une société leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'analyse du big data, aidant les organisations financières, les divisions cybersécurité et les infrastructures essentielles à se montrer plus résilientes et à saisir les occasions. Ses solutions analytiques de pointe fonctionnent avec une rapidité, une précision et une échelle inégalées, permettant aux clients de gérer leurs risques, de démasquer des stratagèmes de blanchiment d'argent, de découvrir des fraudes, de détecter des créances douteuses, de déceler des problèmes opérationnels et de faire apparaître de nouvelles possibilités de croissance.

Renseignements complémentaires :

Mark Prindle

Fusion PR

+1 646-452-7109

mark.prindle@fusionpr.com



SOURCE ThetaRay