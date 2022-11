ABNT lança Prática Recomendada sobre neutralidade de carbono na COP-27

Documento inédito foi lançado hoje no estande do Consórcio Amazônia Legal

SAO PAULO , 16 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- No momento em que líderes de todas as nações firmam compromissos de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa (GEE) e mitigar as alterações climáticas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou nesta quarta-feira (16), durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito, a primeira Prática Recomendada para a demonstração de neutralidade de carbono, a ABNT PR 2060.

O anúncio foi realizado no estande Amazônia Legal pela secretaria da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA-MT) e presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA), Mauren Lazzaretti

O documento traz requisitos a serem cumpridos por qualquer empresa ou entidade que busque demonstrar neutralidade de carbono por meio da quantificação, redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) de um objeto exclusivamente identificado.

Para tanto, a ABNT PR 2060 foi baseada em um documento do Organismo Nacional de Normalização Britânico (BSI) e modificado com novos conceitos, alinhados às normas internacionais ISO relacionadas ao tema de redução de emissões dos gases de efeito estufa.

"O documento apresenta determinação clara de carbono neutro e um meio crível de determinar e demonstrar a neutralidade. A Prática Recomendada também incentiva as empresas e entidades a trabalhar em direção à redução das emissões de gases de efeito estufa e a alcançar reduções genuínas nessas emissões. Seu uso incentiva mudanças reais de comportamento, ajudando a impulsionar a sociedade para uma economia de baixo carbono", explica o presidente da ABNT, Mario William Esper.

A ABNT PR 2060, estabelece ainda um Plano de Neutralidade com os passos que as empresas devem seguir como a definição do objeto das emissões de GEE, a quantificação da pegada de carbono, declaração de compromisso com a Neutralidade de Carbono, além de metodologias para cálculo das reduções, entre outros.

"A publicação da ABNT PR 2060 inaugura uma nova fase na implementação dos programas estaduais de descarbonização, trazendo clareza acerca das normas a serem seguidas pelo poder público e particulares. Temos convicção que o uso da PR 2060 será de suma importância para impulsionar o Programa Carbono Neutro MT 2035, conferindo segurança para todos que fizerem adesão", afirma a Secretaria de Meio Ambiente de MT e Presidente da ABEMA.

"Esse é um grande passo para que todas as discussões que têm sido feitas ao longo dos anos possam ser aprimoradas na prática, com uma metodologia clara de compensação dos gases de efeito estufa. Uma excelente iniciativa que engrandece os esforços para redução dos efeitos da crise climática", enfatiza o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes.

A Prática Recomendada ABNT PR 2060 foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental do ABNT/CB-038 e está disponível no ABNT Catalógo,

Sobre a ABNT

A ABNT é o único Foro Nacional de Normalização, por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo Governo Federal por meio de diversos instrumentos legais. É responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (NBR), destinadas aos mais diversos setores. A ABNT participa da normalização regional na Associação Mercosul de Normalização (AMN) e na Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas (Copant) e da normalização internacional na International Organization for Standardization (ISO) e na International Electrotechnical Commission (IEC). Desde 1950, atua também na área de certificação, atendendo grandes e pequenas empresas, nacionais e estrangeiras. Possui atualmente mais de 400 programas de certificação, destinados a produtos, sistemas e verificação de gases de efeito estufa, entre outros. A sociedade identifica na Marca de Conformidade ABNT a garantia de que está adquirindo produtos e serviços em conformidade, atendendo aos mais rigorosos critérios de qualidade. A ABNT Certificadora tem atuação marcante nas Américas, Europa e Ásia, realizando auditorias em mais de 30 países. Mais informações em https://www.abnt.org.br/.

