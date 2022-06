Abogado de lesiones personales de Texas Alex Martínez demanda Hogar de Ancianos San Juan en el Valle del Río Grande

Un hombre discapacitado fue abusado físicamente y descuidado por el personal del hogar de ancianos, dice la demanda

McALLEN, Texas, 17 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El abogado de lesiones personales con gran experiencia Alex Martínez de las Oficinas Legales de Alex Martínez en el Valle del Río Grande está llevando a cabo una demanda por abuso y negligencia contra la Casa de Ancianos " San Juan Nursing Home Inc." con sede en McAllen, Texas, en nombre de Faustino Porras y su familia.

La demanda enmendada presentada el mes pasado en el Tribunal de Distrito 398 del Condado de Hidalgo incluye reclamaciones de que los miembros del personal del Hogar de Ancianos San Juan abusaron físicamente del Sr. Porras en repetidas ocasiones y lo dejaron desatendido durante horas a pesar de que necesitaba desesperadamente cuidados y no podía comunicarse debido a su estado vegetativo.

Antes de su ingreso en la Residencia de Ancianos "San Juan Nursing Home" en abril de 2017, la familia del Sr. Porras comunicó a los miembros del personal y proporcionó documentación sobre su grave daño cerebral y se declaró discapacitado física y mentalmente debido a la pérdida de oxígeno durante una cirugía anterior.

Su anciana madre, Oralia Porras, visitaba al Sr. Porras casi todos los días. Rápidamente comenzó a notar y documentar las numerosas lesiones, la pérdida excesiva de peso y otras dolencias físicas que su hijo experimentaba en la Residencia de Ancianos "San Juan Nursing Home".

Antes de retirar a su hijo en julio de 2018, la señora Porras documentó las condiciones insalubres del en la Residencia de Ancianos "San Juan Nursing Home" que llevaron a su hijo a sufrir picaduras de chinches, heridas de sarna, sepsis y otras infecciones.

Antes de retirar a su hijo en julio de 2018, la señora Porras documentó las condiciones insalubres del en la Residencia de Ancianos "San Juan Nursing Home" que llevaron a su hijo a sufrir picaduras de chinches, heridas de sarna, sepsis y otras infecciones. Un vídeo montado por el señor Martínez (ADVERTENCIA: se aconseja la discreción del espectador se aconseja la discreción del espectador) muestra las inquietantes fotografías del Sr. Porras tomadas por su madre.

Un informe de expertos preparado por una enfermera registrada con un título de maestría que el Sr.Martínez dice que las enfermeras de la Residencia de Ancianos "San Juan Nursing Home" no cumplieron con las normas de cuidado y no protegieron al Sr. Porras. El informe también dice que las enfermeras no evaluaron ni supervisaron al Sr. Porras para garantizar su seguridad o "proporcionarle el tratamiento necesario y los cuidados rutinarios que merecía".

Otro informe pericial fue elaborado por un médico con décadas de experiencia como

Director Médico Certificado que ha trabajado como director médico en varios hogares de ancianos. El informe detalla las extensas lesiones sufridas por el Sr. Porras en el en la Residencia de Ancianos "San Juan Nursing Home". El informe detalla las extensas lesiones sufridas por el Sr. Porras en el Hogar de Ancianos San Juan y señala que su madre "hizo múltiples preguntas sobre su cuidado y el personal de la residencia nunca respondió a sus preocupaciones".

Las Oficinas Legales de Alex Martínez representan a personas de todos los ámbitos de la vida en casos de lesiones personales graves, reclamaciones de seguros y asuntos de inmigración. El fundador de la firma, Alex Martínez, tiene más de una década de experiencia ayudando a personas de Rio Grande City, McAllen, Mission, Edinburg, Pharr, Alamo, Donna, Weslaco, Mercedes, Brownsville, y en todo el Valle del Río Grande y el Sur de Texas.

FUENTE The Law Offices of Alex Martinez

