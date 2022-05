Abou Dhabi lance une offre compétitive « Summer Pass » pour inspirer les voyageurs à choisir la capitale des Émirats arabes unis cet été

· RESTAURER LE CORPS ET L'ÂME : Au lever du soleil, détendez-vous avec du yoga dans le cadre emblématique du Louvre Abu Dhabi ou évadez-vous dans une retraite privée et isolée sur une île déserte de Nurai, à seulement 15 minutes en bateau

· EXPÉRIENCES CULTURELLEMENT ENRICHISSANTES : Visitez le palais présidentiel de Qasr Al-Watan, explorez la riche histoire de Qasr Al Hosn ou profitez de l'observation magique des étoiles dans l'air nocturne du désert

· SI VOUS RECHERCHEZ DES FRISSONS : Ne cherchez pas plus loin que les montagnes russes les plus rapides du monde au Ferrari World Abu Dhabi ; ou vivez une expérience unique en nageant avec des requins tigres à l'Aquarium national, le plus grand aquarium du Moyen-Orient

PRÉSENTATION DU SUMMER PASS D'ABOU DHABI

Le lancement de la campagne marque la première étape pour dévoiler le meilleur de l'été à Abou Dhabi. De nouvelles offres, dont le Abou Dhabi Summer Pass, seront déployées avec des promotions imbattables sur les expériences, les sites culturels et les attractions de divertissement familial. Offrant une valeur incroyable à travers une gamme variée d'activités, les visiteurs auront encore plus de raisons de réserver tout en explorant une autre facette de la ville.

Le Abou Dhabi Summer Pass donnera aux voyageurs accès à TROIS parcs à thème de premier plan (Warner Bros. World Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi et Yas Waterworld Abu Dhabi) TOUS les sites culturels, y compris le Louvre Abu Dhabi, le majestueux palais présidentiel Qasr Al Watan, Qasr Al Hosn (la plus ancienne structure permanente d'Abou Dhabi) et transport GRATUIT via les systèmes de bus Yas Express et Abou Dhabi. Des détails spécifiques seront dévoilés dans les semaines à venir au fur et à mesure du déploiement du pass.

Pour améliorer encore plus vos vacances, les prix des meilleurs hôtels de la région en été coûtent en moyenne 30 % de moins qu'en haute saison*. Avec un pipeline attrayant de remises et de promotions sur les hôtels qui seront dévoilées dans les mois à venir, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour visiter Abou Dhabi.

S.E. Saleh Mohamed Saleh Al Geziry, directeur général du tourisme au ministère de la Culture et du Tourisme d'Abou Dhabi, a déclaré : « Les voyageurs du monde entier ont les yeux rivés sur le Moyen-Orient - c'est donc le moment idéal pour partager Abou Dhabi avec le monde, en faisant briller un lumière sur le nombre d'expériences uniques et diverses qui attendent d'être explorées à un prix abordable dans et autour de la capitale des Émirats arabes unis.

« Cet été, nous voulons que les voyageurs découvrent le connu et l'inconnu d'Abou Dhabi, découvrant les joyaux cachés de notre destination - à leur propre rythme, que ce soit les sensations fortes de nos parcs à thème intérieurs de classe mondiale ou la course du circuit Yas Marina, à la richesse de la culture et des activités qui garantissent que toute la famille est inspirée et divertie. La capitale des Émirats arabes unis a quelque chose pour tout le monde. Nous voulons rendre ces précieux souvenirs plus accessibles en proposant des offres compétitives et attrayantes tout au long de la saison afin que les voyageurs puissent vivre l'été exactement comme il peut et doit être apprécié. »

Officiellement dévoilée à l'Arabian Travel Market 2022, la campagne « Summer Like You Mean It » d'Abou Dhabi dévoile les expériences inégalées que les voyageurs peuvent vivre pendant l'été à Abou Dhabi, le tout à des prix abordables. Pour plus d'informations sur les événements et attractions passionnants d'Abou Dhabi, rendez-vous sur VisitAbuDhabi.ae .

