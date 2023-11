ABPSK confirma para o STU Recife todo o time de alto rendimento de paraskatistas do país

Desde a criação da Associação Brasileira de Paraskateboard – ABPSK, o número de paraskatistas aumentou em 362% durante o período de 18 meses

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Entre os dias 09 e 12 de novembro, o renomado Skatepark da Rua Aurora em Recife será palco do STU National, a quarta e última etapa do Circuito. O evento, que tem consolidado a presença da modalidade paraskate em todas as suas etapas em 2023, receberá todo o time de alto rendimento para o evento.

Neste ano, a parceria entre o STU e a Associação Brasileira de Paraskateboard (ABPSK) alcançou novos patamares com a inclusão da Secretaria Nacional de Paradesporto (SNPAR) do Ministério do Esporte. "Este apoio foi crucial para o aumento significativo de paraskatistas nas competições, e em Recife, a SNPAR não apenas apoiou o evento, mas também assegurou a presença em massa dos atletas de alto rendimento", explica Vinicios Sardi, atleta e presidente da ABPSK.

O Secretário nacional de Paradesporto – SNPAR, Fábio Araújo, confirmou presença no evento, destacando a importância do paraskate no país. "Estou muito feliz com a presença dos atletas. Vai ser muito importante para chamar mais meninas e mais jovens para o paraskate. Que a gente possa crescer o movimento, pois todos ganham. É isso que estamos concentrando os nossos esforços, queremos aumentar o número de atletas praticando o paradesporto e principalmente em regiões que tem um certo déficit de projetos paradesportivos", disse.

A ABPSK, sob a liderança visionária do presidente e atleta Vinicios Sardi (eleito ParaSkatista do Ano), tem sido fundamental no desenvolvimento da modalidade. Desde a sua fundação em maio de 2022, a associação trabalha para aumentar a visibilidade do esporte e incentivar novas adesões. A evolução do paraskate desde setembro de 2021 é notável, com um crescimento de 362% em apenas 18 meses, de 16 paraskatistas em 2021 para 56 em 2023.

Atletas confirmados no STU Recife

O evento abrirá com Jainaine Abrante, uma das vozes mais ativas do paraskate feminino. Com competidores de destaque como Felipe Nunes, Italo Romano, Tony Alves, Vini Sardi, Daniel Amorim (Amorinha), Nando Araujo, Jhonatan Ribeiro (Jota), Adriano Feitosa, Leo Almeida e Ruan Silva, o STU de Recife promete ser um espetáculo de habilidade e determinação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2273861/PARASKATE_VINI_675A2457.jpg

FONTE Associação Brasileira de Paraskateboard - ABPSK