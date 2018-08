ABQV concede Certificação Profissional em Programas de Qualidade de Vida

A Certificação Profissional em Programas de Qualidade de Vida - CPQV foi estudada, desenvolvida e concebida com a preocupação de seguir a legislação brasileira, normas em vigor e diretrizes de credenciamento profissional e tem a chancela da ABQV. Os requisitos de elegibilidade são factíveis de serem atingidos e são baseados no estado atual de maturidade do mercado de trabalho. Toda a documentação será revisada por um Comitê de Certificação subordinada à Diretoria Técnico-Científica da ABQV e deverá ser reavaliada após um prazo de três anos. "Trata-se de um programa realista, transparente, não discriminatório, profissional, implementado com procedimentos justos e factíveis de serem realizados. Uma vez que os profissionais certificados cumpriram voluntariamente algumas exigências entre formação acadêmica, cursos reconhecidos, experiência profissional, cases desenvolvidos, entre outras, pode oferecer às empresas e aos clientes maior grau de confiança e khow-how", declara Eloir Edilson Simm, presidente da ABQV.

O processo de certificação traz benefícios para as empresas no sentido de identificar profissionais com sólida formação técnica e experiência profissional para integrar os seus quadros ou contratar para um serviço específico. "Foi pensando em empresas e profissionais que buscam aprimoramento constante e que desejam obter cada vez mais resultados extraordinários, que criamos a Certificação Profissional, primeira no Brasil, que vai contribuir para transformar organizações e trabalhadores. Para o profissional é essencial o autodesenvolvimento pautado em estudos contínuos e a aplicação prática desses conhecimentos adquiridos", esclarece Sâmia Simurro, vice-presidente da ABQV.

A grande variedade de serviços e profissionais disponíveis no mercado exige das organizações uma seleção criteriosa para que os resultados sejam efetivos e atinjam os objetivos esperados. A ABQV espera contribuir neste processo.

No site da ABQV estão todas as informações para dar início ao processo de Certificação Profissional em Programas de Qualidade de Vida – CPQV, no link www.abqv.org.br/novo/certificacao. Os profissionais também poderão entrar em contato pelo e-mail certificação@abqv.org.br ou no telefone (11) 3266-6497.

Sobre a ABQV – Fundada em 1995, a ABQV é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo estimular ações e programas de qualidade de vida em ambientes corporativos, bem como desenvolver parcerias e convênios com importantes entidades da sociedade brasileira. Tem como foco desenvolver e integrar profissionais para atuação em Qualidade de Vida e influenciar processos de transformação organizacionais e sociais. Para atingir tal meta, oferece subsídios atualizados e relevantes a profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos na área, e atuar como multiplicadores de uma rotina que alie harmoniosamente trabalho e bem-estar. Atua em âmbito nacional e possui empresas associadas em todo o Brasil.

A ABQV é parceira do Global Healthy Workplace Awards (GHWA), premiação internacional que reúne os principais líderes em saúde e bem-estar do mundo, idealizada com o objetivo de reconhecer os programas de promoção da saúde no ambiente de trabalho que se destacam globalmente, que também estejam de acordo com o Modelo de Ambiente de Trabalho Saudável estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). http://www.abqv.org.br/

Mais informações à Imprensa:



Contato: Rosangela Andrade



E-mail: imprensaa@assessoriandrade.com; assessoria.andrade@ymail.com



Cel.: (11) 9.9914-6556



Site: www.assessoriandrade.com

FONTE ABQV

Related Links

http://www.abqv.org.br/