Abra os Olhos para o Glaucoma: Campanha alerta para a prevenção de uma das principais causas de cegueira no mundo

"Como o glaucoma, na maioria de suas formas, não apresenta sintomas em estágios iniciais, pois a perda de visão se instala preferencialmente na periferia do campo visual e, geralmente, as pessoas somente procuram tratamento quando já há perda de visão. Isso pode significar que o número de pessoas com glaucoma é muito maior do que aqueles já com perda de visão estabelecida", afirma Dr. Roberto Pedrosa Galvão Filho, Diretor Médico no Instituto de Olhos do Recife e presidente da SBG. "A campanha é importante, pois lembra da necessidade de consultas periódicas, pelo menos anual para quem tem acima de 40 anos, e ,uma vez diagnosticado, o glaucoma, reforça a necessidade da adesão do paciente ao tratamento, que pode retardar a progressão da doença".

Ainda segundo estimativas do Atlas Vision, o número de pessoas impactadas pelo glaucoma (leve a grave; com ou sem diagnóstico) pode chegar a 118 milhões em 20401.

Conhecimento do brasileiro sobre Saúde Ocular e Glaucoma - Pesquisa encomendada ao Instituto Datafolha pela Allergan/AbbVie em 2021 apontou que mais da metade com 16+ anos tem alguma dificuldade para enxergar, mas 3 em cada 10 brasileiros não tem o hábito de ir ao oftalmologista, ou não lembra da última vez que fez uma consulta com o especialista. A dificuldade de enxergar é maior entre mulheres (62% do total) e pessoas acima de 45 anos ou mais.

O glaucoma é conhecido por cerca de 74% dos entrevistados, mas apenas menos da metade afirma saber que a doença pode levar à cegueira. "A diferença entre o conhecimento sobre glaucoma como doença ocular e o risco de cegueira pode ser explicado pelo caráter silencioso, que dificulta o diagnóstico precoce", avalia Dr Galvão Filho.

O que é glaucoma?1,4 Glaucoma é uma condição ocular que acomete o nervo óptico, cuja saúde e integridade são vitais para uma boa visão. A deterioração do nervo óptico leva à perda progressiva da visão. O efeito é gradual – muitas vezes, progride por anos. Começa da periferia do campo visual para o centro do olho e a pessoa pode não perceber a alteração na visão, até que a doença esteja em estágio avançado. É irreversível porque a visão perdida não é recuperada, porém, é evitável porque o diagnóstico precoce pode prevenir a perda da visão, mantendo a qualidade de vida destes pacientes1,4 Sabe-se que o dano no nervo ótico pode estar relacionado ao aumento da pressão intraocular (dentro do olho) – mas, nem todas as pessoas com pressão intraocular elevada terão glaucoma4.

Sinais e sintomas4 - Geralmente, as pessoas com glaucoma percebem a doença quando a falta de visão atinge o foco central. Outros sinais:

Manchas ou perdas visuais podem ser percebidas, quando há acometimento da visão central. Nestes casos, o nervo óptico já haverá perdido mais de 60% de suas fibras.

Dor ocular (raro)

Náuseas – em casos de crise aguda

Glaucoma de ângulo fechado:

Visão borrada



Halos ao redor de luzes



Olhos vermelhos (entre outros).

Maior risco4 – Hereditariedade, pessoas com pressão intraocular aumentada, 60 anos ou mais, determinadas doenças pré-existentes (como diabetes), determinadas etnias (afrodescendentes em glaucoma de ângulo aberto; asiáticos, para ângulo fechado) anemia falciforme, miopia ou hipermetropia exacerbadas têm maior risco de adquirir a doença – condições que podem ser diagnosticadas em exames específicos.

Para pessoas já com diagnóstico de glaucoma, a SBG recomenda exames periódicos e adesão ao tratamento prescrito, que pode controlar a progressão da doença.

Para mais informação sobre a campanha Abra os Olhos para o Glaucoma e outras condições de saúde ocular, acesse www.visaoemdia.com.br

Sobre a SBG

A Sociedade Brasileira de Glaucoma foi fundada em 1981 pela iniciativa de um grupo de oftalmologistas que decidiu organizar uma entidade com o objetivo principal difundir informações atualizadas a respeito da doença. É afiliada ao CBO – Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a World Glaucoma Organization. Para mais informação, www.sbglaucoma.org.br

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, www.abbvie.com Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país. Saiba mais em www.abbvie.com.br

Referências:

1 https://www.iapb.org/learn/knowledge-hub/eye-conditions/glaucoma/

2 https://bvsms.saude.gov.br/26-5-dia-nacional-de-combate-ao-glaucoma/

3 https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/glaucoma-diagnostico-precoce-e-tratamento-evitam-perda-da-visao

4 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826933/Abra_os_Olhos_para_o_selo_campanha.jpg

FONTE AbbVie Brasil

SOURCE AbbVie Brasil