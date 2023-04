Abraçando o conceito pró-aging, Cetaphil lança uma linha completa de produtos para o rejuvenescimento saudável da pele sc

A nova linha foi desenvolvida com um complexo de ingredientes que promovem ação pró-colágeno e antioxidante*, garantindo uma pele rejuvenescida em 2 semanas**

SÃO PAULO, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A marca Cetaphil acaba de anunciar a chegada de produtos inovadores com base em estudos científicos avançados. A linha Healthy Renew conta com quatro produtos e uma combinação poderosa de ingredientes que vão promover uma revolução na rotina de skincare dos pacientes e consumidores. O Brasil é o primeiro mercado do mundo a lançar a linha e abraçar esse movimento.

Alinhada com o conceito 'pró-aging', que defende o rejuvenescimento saudável e consciente, as novidades de Cetaphil Healthy Renew são voltadas para a beleza e a saúde do cuidado facial. Com uma combinação perfeita de ingredientes como peptídeos purificados, extrato de arroz e extrato de Edelweiss, a linha proporciona uma pele rejuvenescida e mais saudável em 2 semanas¹.

"O movimento pró-aging enaltece a vida e celebra as marcas de cada história de pele. Nosso objetivo com o lançamento da linha Cetaphil Healthy Renew é promover a aceitação e o contentamento com o seu próprio reflexo, em todos os estágios da vida", afirma Claudia Paz, gerente de estratégia digital & DTC da BU de Consumo e Prescrição da Galderma.

De acordo com a dermatologista Dra. Renata Bertino (CRM 795771-RJ), os cuidados com o rejuvenescimento da pele podem começar desde cedo. "Os pacientes podem iniciar o uso de produtos com o conceito 'pró-aging' a partir dos 30 anos para garantir um rejuvenescimento saudável, a partir dos 40 para cuidar desse rejuvenescimento e a partir dos 50 para tratar e reverter questões ligadas à saúde da pele durante o envelhecimento natural", explica a médica.

A Solução micelar – Tripla ação chega para promover a limpeza profunda da pele, melhorando sua textura2 e hidratação por 24h3, além da luminosidade, firmeza e elasticidade da pele.4-5

O Sérum facial promove rejuvenescimento e aparência mais saudável em 2 semanas6, além de reduzir as rugas e linhas finas7. Os peptídeos purificados de sua composição promovem ação pró-colágeno e antioxidante8.

Já o Sérum olhos reduz as rugas e linhas finas ao redor dos olhos, tem rápida absorção9 e diminui as olheiras e sinais de fadiga10. Sua fórmula conta com Pantenol, componente que melhora a barreira cutânea protegendo contra a irritação da pele11.

Além dos séruns, a nova família Cetaphil Healthy Renew apresenta o Creme Noturno. O produto deixa a pele mais iluminada*, uniforme12 e reduz linhas finas13, tudo isso para melhorar a textura14 da pele para o dia a dia.

A linha está disponível nos principais e-commerces do Brasil. Acesse: Beleza na Web e Época Cosméticos e confira todas as opções. Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com Cetaphil, é importante seguir as orientações de um dermatologista.

1.Galderma Data on file: RD.27.SPR.202958 / P23242, RD.27.SPR.202953 / P2275 / P23233, RD.27.SPR.202962/P23264 & RD.27.SPR.202983/P2330 | 97% dos usuários perceberam redução das linhas finas após 28 dias de uso, (Estudo realizado com 39 participantes)|100% dos usuários reportaram que a pele parece estar mais firme (Estudo realizado com 40 participantes) | 98% dos usuários sentiram e perceberam visualmente melhora da elasticidade da pele (Estudo realizado com 40 participantes)| 2. Data on file: RD.27.SPR.202980/P2330 & RD.27.SPR.203084 - P2275 | 73% dos usuários relataram que o produto ajuda a uniformizar e suavizar a textura da pele. Estudo realizado com 40 participantes. | 3. Data on file RD.27.SPR.202958_Asian subjects (FIL 1710) - S chagen, SK. Topical Peptide Treatments with EffectiveAnti-Aging Results Cosmetics 2017 4, 16; doi:10.3390/cosmetics4020016 | Estudo realizado com 45 participantes, durante 56 dias de uso | 4. Data on file: RD.27.SPR.202953 - P2275

273% dos usuários relataram que o produto ajuda a uniformizar e suavizar a textura da pele.*

(estudo realizado com 40 voluntários, n=40)

3FÓRMULA

4-5 IN-USE TEST UNDER DERMATOLOGICAL CONTROL RD.27.SPR.202983/P2330

6conforme CL-002305 Pele rejuvenescida e mais saudável em 2 semanas. *Em uma pesquisa qualitativa a melhora foi observada em todos os atributos de graduações clínicas foi relacionada ao rejuvenescimento, enquanto os atributos brilho, uniformidade, luminosidade e textura foram relacionados a uma pele mais saudável.

7IN-USE TEST UNDER DERMATOLOGICAL AND OPHTHALMOLOGICAL CONTROLS - RD.27.SPR.202958/ P2324

8Schagen, SK. Topical Peptide Treatments with Effective

Anti-Aging Results Cosmetics 2017, 4, 16; doi:10.3390/cosmetics4020016

9Claim de percepção conforme CL-002333: 90% dos usuários consideraram que o produto absorve rapidamente.*(estudo realizado com 40 voluntários, n=40)

10IN USE TEST UNDER DERMATOLOGICAL AND OPHTALMOLOGICAL CONTROLS, WITH EVALUATION OF THE EFFICACY OF A PRODUCT APPLIED UNDER NORMAL CONDITIONS OF USE – MULTICENTRIC STUDY - RD.27.SPR.202953 - P2275

11Bissett DL. Common cosmeceuticals. Clin Dermatol. 2009 Sep-Oct;27(5):435-45. doi:10.1016/j.clindermatol.2009.05.006. PMID: 19695474

12IN USE TEST UNDER DERMATOLOGICAL CONTROL - RD.27.SPR.202962/P2326

1397% dos usuários perceberam redução das linhas finas após 28 dias de uso. *

(estudo realizado com 40 voluntários, n=42) e 97% dos usuários perceberam redução das rítides.* (estudo realizado com 40 voluntários, n=42)

*conforme CL-002321: *98% dos usuários perceberam a pele mais brilhante/iluminada.*

(estudo realizado com 40 voluntários, n=42

14Cl-002454 IN USE TEST UNDER DERMATOLOGICAL CONTROL - RD.27.SPR.202962/P2326

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br.

