Abre las puertas una nueva unidad de vacunas de COVID-19 en Montefiore y Albert Einstein College of Medicine

BRONX, N.Y., 23 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Montefiore Health System y el Albert Einstein College of Medicine acaban de inaugurar hoy mismo su nueva unidad de vacunación de COVID-19 que inscribirá a participantes en ensayos clínicos para poner a prueba la eficacia de las vacunas contra el nuevo coronavirus. La unidad está dirigida por Barry Zingman , MD, Profesor de Medicina en Einstein y Director Clínico de Enfermedades Infecciosas en la división Moses del Montefiore Health System.

Esta unidad de vacunación se inaugura en un momento de fuerte expansión global de infecciones por coronavirus, con una tasa de contagios diarios en Estados Unidos de cerca de 200,000. El objetivo de Montefiore es garantizar que más de la mitad de todos los participantes en el ensayo esté conformada por adultos especialmente afectados por el COVID-19 y, más concretamente, por mayores de 65 años. Es un hecho que en todo el país las personas más afectadas por esta pandemia son individuos de edad avanzada y las comunidades de color.

"El legado de Montefiore y Einstein se caracteriza por prestar servicios médicos de vanguardia con criterios inclusivos", asegura el Andrew D. Racine , MD, PhD., System Senior Vicepresident, Chief Medical Officer de Montefiore y Profesor de Pediatría en Einstein. "Al garantizar la inclusión en esta investigación de inmunización de COVID-19 de pacientes insuficientemente representados a lo largo del tiempo, contribuiremos a garantizar la eficacia y seguridad de las vacunas para estos grupos de pacientes".

La nueva unidad de vacunas surge a partir de la base de conocimientos y liderazgo de Montefiore y Einstein en ensayos de COVID-19 y en la prestación de asistencia clínica vital a miles de personas de la comunidad. Esta unidad ha empezado a inscribir a participantes para el ensayo AZD1222 de la vacuna AstraZeneca-Oxford. El Dr. Zingman es el investigador principal de Montefiore de esta vacuna: una de las 13 inmunizaciones de COVID-19 en Fase III de los ensayos clínicos y la primera en ser evaluada en Montefiore y Einstein. También fue el investigador principal de Montefiore y Einstein de los ensayos ACTT-1 y ACTT-2 del Instituto Nacional de la Salud, encargados de evaluar remdesivir (ya aprobada por el FDA para tratar a pacientes hospitalizados de COVID-19) y el uso conjunto de remdesivir y baricitinib, respectivamente.

Desde el pasado mes de marzo, los médicos-científicos de Montefiore y Einstein han estudiado el impacto del COVID-19 en casi todos los problemas serios de salud: desde el asma hasta el cáncer. Además, examinaron las desigualdades en salud en las comunidades locales y contribuyeron a determinar qué tratamientos funcionan mejor contra el COVID-19.

Entre las investigaciones más notables de los docentes de Montefiore y Einstein, destacan las siguientes:



- Publicación del primer gran estudio en EE UU sobre el uso de esteroides en el tratamiento del COVID-19 que confirmó las conclusiones de RECOVERY, un ensayo británico similar a gran escala que muestra la eficacia de los esteroides en el tratamiento del COVID-19. El estudio detalla qué pacientes pueden verse perjudicados por la administración de esteroides.

- Lideró el primer estudio comparativo de respuestas inmunes en adultos y niños con COVID-19, y detectó diferencias clave entre ambos grupos que podrían explicar por qué en estos la enfermedad tiende a ser más leve que en aquellos

- Lideró la creación de una terapia de anticuerpos monoclonales para neutralizar el COVID-19 –y otros coronavirus que pudieran emerger en el futuro– cuyos ensayos clínicos comenzarán el próximo mes de diciembre

- Creó un análisis de sangre para detectar anticuerpos de COVID-19, tanto de uso clínico como para investigaciones

- Lanzó el primer ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo de plasma convaleciente con el Centro Médico NYU Langone, que ha sido ampliado e incluirá a las Universidades de Miami y de Texas-Houston, entre otros lugares de todo el país.

- Ha sido el primer centro médico de la Ciudad de Nueva York en inscribir a pacientes del ensayo ACTT-1 con remdesivir, y el segundo centro con más inscritos en todo el mundo

- Hará el primer ensayo controlado aleatorio de dexametasona vs. baricitinib (estudio NIAID ACTT-4) para el estado hiperinflamatorio en COVID-19

"No encuentro palabras para expresar mi agradecimiento por las muchas personas que han luchado por crear la nueva unidad de vacunación de COVID-19, y por sus esfuerzos para que las comunidades menos representadas tengan acceso a las más prometedoras formas de protección contra el COVID-19", asegura el Dr. Zingman. "Quiero expresar mi agradecimiento a los proveedores de salud e investigadores, por el entusiasmo y energía con que se han sumado a este esfuerzo, y a las personas que han venido a participar en estos ensayos clínicos tan críticos por su contribución a acabar con esta pandemia".

La vacuna AstraZeneca / Universidad de Oxford, es el primer ensayo de vacuna COVID-19 realizado en Montefiore y Einstein. Se trata de un ensayo aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego, en el que por cada persona que reciba un placebo, habrá dos a quienes se administre la vacuna. Durante los primeros 29 días se administrarán dos inyecciones.

Un análisis independiente de la vacuna AstraZeneca-Oxford determinó que está genera una potente respuesta inmune contra el COVID-19. El estudio excluirá a personas a quienes se haya diagnosticado el COVID-19 con anterioridad; a aquellas con sistemas inmunológicos comprometidos a causa de alguna enfermedad o medicamento; a los pacientes con cáncer; a las mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, y a cualquier menor de 18 años.

Montefiore Health System

El Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional y responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, el Albert Einstein College of Medicine, recae directamente en la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y cuidados vasculares, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que da servicios médicos integrales y coordinados tanto a los pacientes como a sus familias. Más información en www.montefiore.org . Síganos en Twitter y visítenos en Facebook y YouTube .

Albert Einstein College of Medicine

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, educación médica e investigación clínica del país. Durante el año académico 2019-2020, Einstein acogió a 724 estudiantes de medicina, 158 estudiantes de doctorado, 106 estudiantes del programa mixto MD/PhD y 265 becados de investigación posdoctoral. El Albert Einstein College of Medicine tiene un profesorado de 1,800 miembros a tiempo completo distribuidos en el campus principal y en sus filiales clínicas. En 2019, esta institución académica recibió más de $178 millones en becas por parte del Instituto Nacional de la Salud (NIH en sus siglas en inglés). Esta cantidad cubre la financiación de los principales centros de investigación de Einstein dedicados al estudio del envejecimiento, a trastornos del desarrollo intelectual, la diabetes, el cáncer, la investigación clínica y traslacional, la enfermedad hepática y el SIDA. Este centro también centra sus esfuerzos en la investigación del desarrollo cerebral, la neurociencia y las enfermedades cardíacas, así como en iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en la prestación de salud. Su asociación con Montefiore, el Hospital Universitario y el centro médico académico de Einstein, impulsan la investigación clínica y traslacional para acelerar el ritmo al que los nuevos descubrimientos se convierten en tratamientos y terapias con un impacto real en los pacientes. Einstein dirige uno de los programas de capacitación de residencia y becas más importantes de la profesión médica y dental de todos Estados Unidos; y lo hace a través tanto de Montefiore como de una red de filiales compuesta por hospitales y centros médicos del Bronx, Brooklyn y Long Island. Si desea más información, por favor visite www.einstein.yu.edu, lea nuestro Blog, síganos en Twitter, gústenos en Facebook, y véanos en Youtube.

