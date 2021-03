Abris Capital s'engage à avoir un portefeuille neutre en carbone à l'horizon 2025

La stratégie, qui a été élaborée au cours des trois dernières années, comprend 17 initiatives dans les domaines de la gouvernance et de la culture, des normes, de l'éducation et de la neutralité carbone qui établiront de nouvelles normes en matière de meilleures pratiques ESG des entreprises. ESG Universe 2023 conserve l'objectif clair de contribuer à l'atténuation des risques et à la création de valeur dans l'ensemble du portefeuille d'Abris, mais inclut en même temps l'objectif ambitieux d'atteindre un portefeuille neutre en carbone d'ici 2025. Le programme met également en place des plans d'action neutres en carbone pour chaque entreprise du portefeuille, faisant d'Abris la première société de capital-investissement d'Europe centrale à s'engager dans cette voie.

Paweł Gierynski, associé directeur d'Abris Capital, a commenté :

« Au cours des dernières années, Abris a fait de l'investissement responsable un point central de son organisation. En tant qu'entreprise, nous savons ce que nos investisseurs nous demandent dans ce domaine. Cependant, nous ne voulons pas seulement répondre à ces attentes, nous voulons les dépasser. Nous voulons établir de nouvelles normes dans le domaine du capital-investissement en matière d'investissement durable, de gouvernance et d'impact environnemental et social. Nous voulons mener la campagne en faveur d'une plus grande durabilité et de la neutralité carbone. C'est une tâche novatrice est très difficile, mais sa réalisation déterminera les vrais gagnants et perdants à l'avenir. »

L'engagement révolutionnaire d'Abris en faveur de la neutralité carbone commence par une mesure précise de l'empreinte carbone de toutes les entreprises de son portefeuille, suivie de la création de plans d'action de réduction des émissions et d'un catalogue d'initiatives de compensation validées, lui permettant d'atteindre la neutralité en 2025. Afin de garantir que le programme soit principalement axé sur les réductions réelles plutôt que sur les compensations, Abris investira chaque année dans de nouveaux projets de réduction des émissions, ce qui signifie que chaque entreprise individuelle pourra atteindre le niveau zéro dans un délai ambitieux, mais réaliste.

En outre, Abris a chargé chacune des entreprises de son portefeuille non seulement de réduire leurs émissions, mais aussi d'adapter leurs stratégies et leurs modèles d'exploitation au changement climatique. Cela peut être déstabilisant pour certaines entreprises.

Robert Sroka, directeur ESG d'Abris, a commenté :

« Je tiens à remercier tous les conseils d'administration et toutes les équipes des entreprises de notre portefeuille. Sans leur engagement dans cette initiative, nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs de réduction du carbone. Je suis ravi d'annoncer que nous avons déjà terminé les phases de mesure et d'objectifs de réduction de ce projet, et nous nous réjouissons de travailler avec toutes les entreprises de notre portefeuille sur les programmes de mise en œuvre au cours des prochaines années ».

La stratégie ESG Universe 2023 d'Abris a été développée au cours des trois dernières années, pendant lesquelles la société a mené l'initiative Universe 2020, qui a culminé l'année dernière avec le lancement de l'application de notation ESG Abris. Il s'agit d'un outil informatique propriétaire qui suit plus de 500 mesures, en examinant les risques spécifiques de chaque société du portefeuille, en soutenant la prise de décision d'investissement et en rapportant la valeur créée aux investisseurs.

ESG Universe 2023 continuera à se concentrer fortement sur la mesure des facteurs ESG et la définition d'indicateurs clés de performance (KPI) dans l'ensemble du portefeuille, avec de nouveaux processus pour s'assurer que les efforts sont récompensés en termes de performance par le suivi de l'amélioration de la valeur et la détection des risques. Abris va également créer une base de données de connaissances ESG, partagée par l'ensemble de son portefeuille, comprenant des outils, des procédures, des manuels et des modèles, afin de fournir à l'équipe d'investissement et aux gestionnaires de portefeuille des conseils de bout en bout sur l'intégration de l'ESG dans leur travail quotidien.

Monika Nachyla, responsable des investissements et partenaire ESG chez Abris, a déclaré :

« Pris dans son ensemble, Universe 2023 place Abris à l'avant-garde de l'investissement responsable en Europe, en contribuant à développer les meilleures pratiques que nous sommes heureux de partager. Nous espérons qu'elles deviendront monnaie courante dans le secteur de l'investissement de la région. »

