Abris finalise l'acquisition de Velvet CARE, le plus grand fabricant de produits d'hygiène personnelle en papier de Pologne

Velvet CARE est le plus grand fabricant polonais de produits d'hygiène personnelle de marque à base de papier (y compris de mouchoirs, de papier toilette et de sopalin) et le propriétaire de Velvet, une marque réputée en Pologne. Velvet CARE peut se targuer de plus de 20 ans de succès sur le marché polonais, la marque affichant une notoriété impressionnante de 96 % chez les Polonais.

Le processus de transfert de contrôle de Velvet CARE au nouvel actionnaire majoritaire est maintenant terminé. Ce changement facilitera la croissance rapide de la société, et notamment son expansion internationale en Europe centrale et orientale. Velvet CARE a été créée en août 2013, mais ses origines remontent à 1897. Cette année-là, l'usine de papier de Klucze était établie, et le site de fabrication principal de la société s'y trouve toujours depuis plus de 120 ans. Le nom Velvet, qui représente les produits d'hygiène à base de papier de la société, a été lancé en 1997 à l'occasion du 100[e] anniversaire de la création de la société. Aujourd'hui, la marque Velvet est devenue le leader des produits à base de papier, et la marque de mouchoirs la plus populaire de Pologne.

« Nous sommes ravis que moins de trois mois après avoir signé l'accord, nous ayons été en mesure de finaliser l'acquisition de Velvet CARE. Notre approche avec cet investissement reflète notre stratégie d'investissement à long terme, qui vise à faire de Velvet CARE le leader du secteur en Europe centrale. Nous sommes convaincus que nous atteindrons cet objectif en quelques années en travaillant main dans la main avec l'équipe de direction chevronnée de Velvet CARE », a déclaré Paweł Gieryński, associé directeur d'Abris Capital Partners.

Artur Pielak, PDG de Velvet CARE Sp. Z o. o., a fait remarquer : « L'un des principes fondamentaux inscrits dans l'ADN de notre entreprise est le désir de développer l'activité rapidement et d'atteindre des objectifs ambitieux. Par conséquent, nous apprécions la grande responsabilité qu'implique la sélection des associés qui nous aideront à atteindre ces objectifs. Alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de la société, cette fois-ci avec Abris Capital Partners comme nouveau partenaire avec lequel nous partageons une même vision des affaires, nous sommes prêts à suivre un chemin d'expansion internationale en acquérant des entités attractives dans notre région, tout en continuant de croître de manière organique en Pologne ainsi que sur certains marchés d'Europe de l'ouest. »

Abris Capital Partners

Abris Capital Partners est une société de gestion indépendante de fonds de placement privés qui investit en Europe centrale et orientale. Depuis sa création en 2007, Abris a obtenu des engagements cumulés pour un montant d'environ 1,3 milliard d'euros de la part de ses investisseurs, qui ciblent tous des opportunités de marché intermédiaire en Europe centrale et orientale.

Depuis 2007, les fonds Abris ont réalisé plus de 20 investissements en Pologne et dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale.

