ABSA ET PURESOFTWARE S'ASSOCIENT POUR LANCER UN PORTE-MONNAIE DIGITAL, SPARK PAR ABSA

GABORONE, Botswana et SINGAPOUR, le 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Absa Group Limited (AGL), en partenariat avec PureSoftware, a lancé un portefeuille numérique, Spark by Absa, au Botswana. En outre, AGL a réussi à faire migrer son offre de services bancaires mobiles Timiza au Kenya vers la Arttha plate-forme optimisée par PureSoftware .

Spark by Absa est un compte bancaire innovant qui vit en dehors de l'agence bancaire traditionnelle et qui est disponible depuis n'importe quel appareil. Spark by Absa permet d'effectuer des transactions financières à la fois pour les clients et les non-clients d'Absa.

Spark permet aux utilisateurs d'effectuer et de recevoir facilement des paiements, de payer des factures, d'acheter du temps d'antenne, de retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur Absa et de transférer de l'argent de Spark vers un autre compte bancaire. Outre les fonctionnalités de Spark, les clients de Timiza peuvent également économiser de l'argent grâce à l'épargne par objectifs, demander des prêts pré-approuvés et bien plus encore.

Comme les clients ne paient que pour les transactions qu'ils effectuent, le portefeuille numérique d'Absa est un produit rentable et inclusif pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises (PME).

Commentant ce lancement, Manoj Puri le directeur de l'information pour les opérations régionales en Afrique, a déclaré : « Spark by Absa et Timiza sont des produits innovants conçus pour s'intégrer facilement dans la vie des clients. Ces offres permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations bancaires de manière transparente entre l'argent virtuel et les comptes bancaires, et d'effectuer des opérations bancaires n'importe où sur n'importe quel appareil. Il est donc parfaitement adapté à tous ceux qui recherchent des services bancaires peu coûteux et très fonctionnels en déplacement. Le déploiement de Spark by Absa et la migration de Timiza soutiennent également notre réponse à la pandémie de COVID-19 et à l'évolution des préférences des consommateurs, car ils encouragent les méthodes de paiement alternatives aux espèces. »

Manoj Puri, a ajouté : « En tant que prestataire de services financiers, nous contribuons à créer, faire croître et protéger le patrimoine de nos clients, tout en jouant un rôle déterminant dans la croissance et la durabilité de l'Afrique. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de Spark, qui permettra aux particuliers et aux propriétaires de PME de contrôler leurs finances et leurs transactions de manière pratique et sans heurts. Spark a un énorme potentiel pour étendre la portée du système bancaire et offrir des services inclusifs à un large segment de la population africaine. »

« Chez Arttha, nous sommes motivés par l'objectif d'élargir l'accès au financement dans les marchés émergents et nous sommes ravis de faire équipe avec Absa pour atteindre cet objectif commun », a déclaré M. Sharma Manish Sharma président-directeur général de PureSoftware. Il a ajouté : « Les solutions modernes de paiement, de prêt numérique et d'agent bancaire d'Arttha permettront à Absa d'offrir une expérience conviviale à ses clients dans ces pays par le biais d'applications mobiles et d'USSD, ce qui améliorera son service à la clientèle, son efficacité et sa croissance. Nous sommes fiers d'avoir l'opportunité de contribuer à rendre les services bancaires facilement accessibles et à accélérer l'inclusion financière en Afrique. »

À propos d'Absa Group Limited :

Absa Group Limited (« Absa Group ») est coté à la Bourse de Johannesburg et est l'un des plus grands groupes de services financiers diversifiés d'Afrique.

Le Groupe Absa offre un ensemble intégré de produits et de services dans les domaines suivants : services bancaires aux particuliers et aux entreprises, services bancaires aux entreprises et d'investissement, gestion de patrimoine et d'investissement et assurance.

Absa est présente dans 14 pays africains. Le groupe détient des participations majoritaires dans des banques au Botswana, au Ghana, au Kenya, à Maurice, au Mozambique, aux Seychelles, en Afrique du Sud, en Tanzanie (Absa Bank Tanzania et National Bank of Commerce), en Ouganda et en Zambie. Il exerce également des activités d'assurance au Botswana, au Kenya, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Zambie. Absa possède également des bureaux de représentation en Namibie et au Nigeria, ainsi que des entités de valeurs mobilières au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos de PureSoftware et d'Arttha :

PureSoftware est une entreprise mondiale de produits et services logiciels qui se concentre sur la mise en place d'une expérience client différenciée, l'accélération du temps de cycle et l'amélioration des résultats commerciaux par l'intégration de solutions numériques, l'automatisation robotique et les modèles commerciaux non linéaires. Arttha, de PureSoftware, est l'une des plateformes de technologie financière qui connaît la plus forte croissance. Elle aide les entreprises à adopter des solutions numériques dans les domaines de la banque des consommateurs et des PME, de la banque sans agence ni succursale, des prêts numériques, des paiements et de la gestion des commerçants. Fournissant de la valeur depuis près de dix ans, l'architecture prête pour le cloud basée sur les microservices d'Arttha est de plus en plus le choix des banques et des fournisseurs de services fintech qui cherchent à étendre leurs offres numériques.

Contact pour les médias :

Amitabh Chaudhary

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1450649/PureSoftware_Logo.jpg

SOURCE PureSoftware