Absen apresente soluções de ponta de painéis de LED na Soundcheck Expo e Expo Seguridad no México

SHENZHEN, China, 24 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Absen, marca global líder de LED apresentará seus produtos e soluções de LED de ponta na Soundcheck México no estande no. 67-70 (Trade Center da Cidade do México, de 28 a 30 de abril de 2019) e na Expo Seguridad México no estande no. 2904 (Centro Citibanamex, de 7 a 9 de maio de 2019).

A Absen expandiu-se para mercados internacionais a partir de 2005 e entrou no mercado LATAM em 2006 com seu primeiro pedido do México. Comprometida em proporcionar aos seus clientes o melhor, a empresa tem desenvolvido suas redes internacionais de atendimento. Atualmente, ela possui 9 filiais no exterior em todo o mundo, incluindo uma no Brasil e uma no México. Com uma reputação comprovada no fornecimento de produtos de alta qualidade, a Absen apresentará uma ampla linha especializada em soluções de painéis de LED nas duas exposições.



A Soundcheck Expo atrai DJs, músicos, tomadores de decisão e especialistas técnicos de todo o mundo. O estande da Absen na Soundcheck Expo apresentará a série PL Lite, um produto rental eficaz perfeito para aplicações indoor e outdoor. Apresentando um design elegante e leve, curvabilidade de -7,5 a +10 e avanços mecânicos, a PL Lite conquistou um nome de "Rápido. Curva. Sólido". O produto é a opção de painel de LED de melhor relação custo-benefício para várias aplicações de palco e rental.

Os visitantes na Soundcheck Expo também podem conferir a série AP, uma placa publicitária em LED móvel inteligente e ultrafina, que é 40% mais fina e 36% mais leve que as placas em LCD. Capaz de oferecer performance visual notável e entregar informações de maneira impactante, a série AP é a escolha inteligente para placas de sinalização digital em prédios comerciais, shopping centers, bancos, supermercados, centros de transporte e outros ambientes que exigem transmissão eficaz de mensagens. Além das séries PL Lite e AP, os participantes também podem verificar as demonstrações de outras categorias de produtos como painéis de piso, painéis de LED de curtina, entre outros.

Na Expo Seguridad México, o principal evento de segurança da América Latina, a Absen apresentará suas soluções Fine Pixel Generation, incluindo a série Acclaim A27, o produto ganhador de vários prêmios, ajustado para os mercados corporativos, de varejo e de sala de controle, bem como o Absenicon, uma solução de painel integrada especificamente desenvolvida para salas de conferência, espaços para eventos e salas para palestras, além de ser elaborada para fortalecer os apresentadores e cativar o público.

Em ambas as exposições, a Absen também demonstrará sua primeira faixa de densidade (pitch) de fino pixel, a série Aries, um produto de LED de densidade (pitch) fina abaixo de 2 mm específica para aplicações internas fixas e rental em palco.



