Absen envisage de consolider son réseau mondial de partenaires afin de soutenir la croissance exponentielle du secteur des LED

Pour accompagner la croissance exponentielle du marché des LED, Absen, qui opère actuellement dans plus de 130 pays, est prêt à étendre son réseau mondial en s'adressant à d'autres entreprises partageant les mêmes idées et susceptibles de devenir des représentants d'Absen, dans le cadre de son engagement à rester leader du marché mondial.

Forte d'un réseau déjà impressionnant depuis les débuts de l'entreprise en 2001, Absen compte actuellement 13 bureaux nationaux et internationaux, employant plus de 2 000 agents et représentants responsables de la réalisation de plus de 50 000 projets à ce jour. Dans le but de renforcer les partenariats mondiaux déjà établis au cours de deux décennies dans le secteur des LED, la société est déterminée à accueillir des entreprises partageant les mêmes idéologies, la même vision et le même dynamisme.

« Nous connaissons, et continuerons à connaître, une énorme expansion sur le marché des LED. Dans le cadre de cette croissance, nous nous sommes engagés à renforcer notre réseau existant de partenaires prestigieux partenaires », a déclaré Laura Luo, vice-présidente d'Absen. « Au fur et à mesure que des progrès technologiques sont réalisés avec les LED et que les applications dans lesquelles les LED peuvent être utilisées continuent d'évoluer, notre réseau de représentants Absen se doit d'en faire autant. Il n'y a tout simplement pas eu de meilleur moment pour les LED. »

Absen attribue ses deux décennies de succès en tant que leader du marché aux mêmes valeurs fondamentales : honnêteté, reconnaissance et responsabilité et, plus important que jamais, durabilité.

« Nous recherchons des partenaires potentiels qui partagent les idéologies commerciales qui nous tiennent à cœur en tant qu'entreprise. Soutenir la croissance de manière durable sera un effort collectif que nous nous engageons à faire progresser avec nos nouveaux partenaires. »

Durant les cinq dernières années, Absen a fait d'énormes progrès dans ses engagements en matière de durabilité et de conservation de l'énergie, réduisant les émissions de carbone d'environ 700 000 tonnes au cours de cette période.

La nouvelle phase de la stratégie de croissance du réseau d'Absen invite les autres entreprises « les meilleures de leur catégorie » à demander plus d'informations en communiquant directement avec Absen. Les nouveaux partenaires seront formés, guidés et soutenus par les connaissances approfondies de l'équipe et bénéficieront pleinement des opportunités que les LED présentent sur le marché mondial.

https://www.absen.com/connect-to-the-future

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1771083/Absen_global_recruitment_1000__partners.jpg

SOURCE Absen.com