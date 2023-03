Absen nabízí technologii budoucnosti MicroLED

ŠEN-ČEN, Čína, 17. března 2023 /PRNewswire/ – MicroLED je technologie, která posune LED displeje do budoucnosti. MicroLED je menší a robustnější než tradiční LED a přináší na pole LED displejů exponenciální pokrok a vylepšení. Společnost Absen, která je lídrem v oblasti inovací a je respektována pro své rozsáhlé snahy v oblasti výzkumu a vývoje, od roku 2016 aktivně vyvíjí technologie IMD a COB a nedávno uvedla na celosvětový trh novou řadu MicroLED KLCOB.

1

Christian Czimny, produktový ředitel společnosti Absen, má rozsáhlé znalosti o trhu s LED a o tom, jak produkty souvisejí s potřebami zákazníků, protože již více než 25 let pracuje v profesionálním AV průmyslu. Christian, který v posledních čtyřech letech pomáhal řídit strategický růst společnosti Absen, hovoří o technologii MicroLED společnosti Absen a o strategii společnosti Absen pro rozvoj budoucnosti displejů.

Proč je technologie MicroLED pro trh důležitá ?

Christian vysvětluje, proč je technologie MicroLED tak důležitá: „Technologie MicroLED otevírá možnost masové výroby LED produktů s menší roztečí pixelů, kde menší velikosti obrazovek – přizpůsobené vyššímu rozlišení – budou následovat potřeby rozlišení 4K a 8K. Z tohoto důvodu je trh s technologií MicroLED rozsáhlý a kromě LED displejů a obrazovek pro podnikové aplikace vstoupí MicroLED i na spotřebitelský trh."

Společnost Absen otevřela svou první tovární budovu a výrobní linky COB/MicroLED v roce 2016 v Centru inteligentní výroby společnosti Absen v Chuej-čou. Díky svému závazku týkajícímu se výzkumu a vývoje společnost Absen pokročila v rozvoji nové technologie, ale Christian upozorňuje: „Načasování je klíčové, a přestože by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo přijmout novou technologii jako jedněm z úplně prvních, faktory, jako je například potřeba dalšího rozvoje výrobních kapacit, náš přístup zklidňují."

Christian sice připouští, že jednou z výzev, kterým výroba stále čelí, je masový přenos, který se – podle jeho slov – „jako vždy soustředí na udržení co nejnižší míry poruchovosti LED", ale jako jedno z řešení pro technologii MicroLED vyzdvihuje COB (Chip on Board). „Nyní může být celá deska plošných spojů vybavená čipem zapouzdřena, nebo ,zapečetěna'."

Společnost Absen samozřejmě dosáhla v oblasti MicroLED velkého pokroku a uvedla na trh řadu produktů MicroLED pro průmysl zábavní techniky. Řada MicroLED KLCOB společnosti Absen je celosvětově dostupná prostřednictvím rozsáhlé sítě partnerů společnosti Absen s přidanou hodnotou.

MicroLED přináší do oblasti LED displejů významný pokrok

Co přesně je technologie MicroLED a jaké jsou její výhody? Christian vysvětluje: „MicroLED je postavena na technologii FlipChip, která dokáže měnit elektrické zapojení červené, zelené a modré barvy v rámci jedné LED."

Christian dále objasňuje, že technologický pokrok umožnil odstranit drátové propojení uvnitř čipu LED, čímž se snížila spotřeba energie při zachování stejného jasu. „Navíc," dodává, „otočením horní části vnitřních komponent o 180 stupňů se dosáhlo stabilnějšího a přímějšího deskového propojení, což umožnilo dosáhnout ještě vyššího jasu, než bylo možné u stávající technologie obrazovek."

Pro společnost Absen je charakteristické, že se u toho nezastavila a nadále se zaměřovala na kvalitu obrazu. Výsledkem této snahy byl zvýšený kontrastní poměr a matně černá povrchová úprava displeje Absen s názvem Black Coating Technology.

Christian uvádí: „Tato technologie nám poskytuje ještě hlubší černou a vyšší kontrastní poměr, přičemž dosahuje bohatších, ale velmi přirozených barev, což je základním prvkem HDR. Matná povrchová úprava však nabízí mnohem více, včetně působivého obrazu, který není ovlivněn okolním světlem."

Investice společnosti Absen do výzkumu a vývoje zajišťují další pokročilé možnosti výrobků

Vedle vysoké kvality obrazu a udržitelnějšího produktu, který vzniká s využitím nižší spotřeby energie, se technologie MicroLED od společnosti Absen může pochlubit dalšími výhodnými vlastnostmi, včetně povrchové ochrany od společnosti Absen – ta zaručuje produkt LED, který lze čistit bez obav z poškození a který je otevřený širšímu spektru možností instalace, než jaké bylo u technologie LED doteď myslitelné.

Christian ujišťuje: „Špičková povrchová ochrana displeje MicroLED společnosti Absen je na seznamu silných stránek hodně vysoko a nabízí odolnost proti vlhkosti, prachu, antistatickou i antioxidační ochranu a ochranu před poškozením nárazem."

Díky pokračujícím investicím do výzkumu a vývoje se společnost Absen ocitá v záviděníhodné pozici. „Jak si dokážete představit," prohlašuje Christian, „vylepšení a výhody, o kterých jsme hovořili, představují velmi atraktivní nabídku a mnoho společností na trhu – a v našem oboru – by do tohoto vlaku rádo naskočilo."

Christian však s odzbrojující skromností potvrzuje svůj závazek pokračovat v tvrdé práci na vzrušující budoucnosti, která je na obzoru: „V továrně na MicroLED společnosti Absen budeme společně s naším týmem výzkumu a vývoje neustále pracovat na nových technologiích a vylepšeních, abychom dosáhli stanovených cílů. Absen je dobře zavedeným a vysoce ceněným výrobcem LED displejů. Před sebou vidíme nové trhy a čeká nás zářivá, barevná a zdravá budoucnost."

www.absen.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2007437/1.jpg

SOURCE Absen.com