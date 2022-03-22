Absen планирует укрепить свою международную партнерскую сеть

Чтобы поддержать экспоненциальный рост рынка светодиодных устройств, компания Absen, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность более чем в 130 странах, намерена расширить свою международную сеть и приглашает присоединиться к ней другие близкие ей по духу предприятия, которые могут стать ее представителями и способствовать ее стремлению оставаться лидером мирового рынка.

Уже и без того внушительная сеть, созданная компанией Absen с начала ее деятельности в 2001 г., в настоящее время насчитывает 13 представительств внутри страны и за рубежом. В них работают более 2 тыс. сотрудников и представителей, которые осуществили на сегодняшний день более 50 тыс. проектов. В целях дальнейшего развития международных партнерских отношений, налаженных на протяжении двух десятилетий работы в сфере светодиодных технологий, компания рада приветствовать предприятия с аналогичными взглядами, видением и стремлением.

«Мы наблюдаем огромный рост на рынке светодиодных устройств, этот рост будет продолжаться и далее, и поэтому мы стремимся укреплять нашу существующую сеть ценных партнеров, — заявила вице-президент компании Absen Лора Луо (Laura Luo). — Наряду с техническим прогрессом на базе применения светодиодов и дальнейшим развитием отраслей, в которых они могут применяться, должна развиваться и наша сеть представителей компании Absen. Еще никогда не было такого благоприятного времени для светодиодной отрасли, как сейчас».

Компания объясняет свое успешное лидерство на рынке на протяжении двух десятилетий приверженностью все тем же основным ценностям: честности, благодарности, ответственности и, что теперь важнее, чем когда-либо ранее, принципам устойчивого развития.

«Мы ищем потенциальных партнеров, разделяющих деловые подходы, в которых мы как компания глубоко убеждены. Коллективной задачей, которую мы будем решать вместе с нашими новыми партнерами, станет обеспечение устойчивого роста».

За последние пять лет компания Absen добилась огромных успехов в выполнении своих обязательств в области устойчивого развития и энергосбережения, сократив за это время выбросы углерода примерно на 700 тыс. тонн.

На новом этапе в стратегии развития партнерской сети компании Absen необходимо, чтобы другие флагманские предприятия обращались за дополнительной информацией непосредственно к компании Absen. Новые партнеры пройдут обучение и будут получать рекомендации и опираться на обширные знания сотрудников компании, а также в полной мере использовать возможности, открывающиеся перед мировым рынком благодаря применению светодиодных устройств.

https://www.absen.com/connect-to-the-future

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1771083/Absen_global_recruitment_1000__partners.jpg

SOURCE Absen.com