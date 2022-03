Absen pretende fortalecer rede global de parceiros para apoiar o crescimento exponencial do LED

Com base em uma rede já impressionante desde os primórdios da empresa, em 2001, a Absen conta atualmente com 13 escritórios nacionais e no exterior, empregando mais de dois mil funcionários e representantes, responsáveis pela conclusão de mais de 50 mil projetos até o momento. Para estabelecer ainda mais as parcerias globais já promovidas durante duas décadas no setor de LED, a empresa está comprometida a receber empresas com ideologias, visão e motivação semelhantes.

"Temos, e continuaremos a ter, uma enorme expansão no mercado de LED. Alinhados com esse crescimento, estamos comprometidos a aprimorar nossa rede atual de estimados parceiros", afirma Laura Luo, vice-presidente da Absen, "à medida que são realizados avanços tecnológicos com o LED e que as aplicações em que o LED pode ser utilizado continuam a evoluir, assim como nossa rede de representantes da Absen. Simplesmente nunca houve um momento melhor para o LED."

A Absen atribui suas duas décadas de sucesso como líder de mercado aos mesmos valores centrais: honestidade, gratidão e responsabilidade – e mais importante do que nunca – sustentabilidade.

"Estamos procurando parceiros potenciais que partilhem das ideologias de negócios que nós, como empresa, prezamos muito. Apoiar o crescimento de forma sustentável será um esforço coletivo que estamos comprometidos a levar adiante com nossos novos parceiros."

Nos últimos cinco anos, a Absen fez grandes avanços em seus compromissos de sustentabilidade e conservação de energia, reduzindo as emissões de carbono em aproximadamente 700 mil toneladas durante esse período.

A nova fase da estratégia de crescimento da rede da Absen pede que outras empresas "melhores da categoria" solicitem mais informações consultando diretamente a Absen. Os novos parceiros serão treinados, orientados e apoiados pelos amplos conhecimentos da equipe e se beneficiarão plenamente das oportunidades que o LED apresentar ao mercado global.

