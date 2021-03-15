Absen представила новинки: технологию MicroLED и серию уникальных инновационных решений

Г-н Стоун, технический директор компании Absen, рассказал о результатах технических исследований. С 2016 года компания Absen непрерывно внедряет инновационные решения и разработки для технологии MicroLED, постоянно занимая ведущие позиции в развитии отрасли. В настоящее время техническое планирование производства экранов MicroLED основывается на их базовой технологии: компания активно взаимодействует со своим стратегическим партнером в разработке 10-нм чипа на основе технологии присоединения. Для биннинга и сортировки кристаллов компания Absen использует программу собственной разработки. Система управления и программное обеспечение 4k / 8k + HDR + 144Hz HFRv, ультрачерное покрытие и покраска применяются для создания высококонтрастных средств контроля однородности герметизации.

В ноябре компания Absen выпустит экран MicroLED с шагом 0,5 мм.

С появлением интеллектуального микродисплея сверхвысокой четкости 5G+8K требуются также крупноформатные панели сверхвысокой четкости с бесшовным соединением, в связи с чем технология MicroLED обязательно привлечет к себе еще большее внимание.

Выпуск уникальной инновационной продукции

Проводивший презентацию директор по отраслевой продукции Кристиан Цимни (Christian Czimny) поделился со зрителями подробной информацией об этих трех новинках.

Absenicon3.0 — одноклавишный пульт дистанционного управления, облегчающий процесс использования светодиодного экрана

Absenicon3.0 — разработанный компанией Absen экран стандартного размера для конференц-залов. На сегодняшний день, по истечении почти двух лет непрерывной отработки и модернизации, он включает в себя элементы управления изображением, интеллектуальную систему, а также аудио- и видеоканалы в простом и элегантном исполнении без использования каких-либо других традиционных внешних устройств. Одной из его отличительных особенностей является возможность дистанционного управления с такими функциями, как включение одним касанием, переключение каналов, переключение режимов работы экрана и настройка параметров через меню. Он предельно прост в использовании, как и пульт дистанционного управления телевизором.

Светодиодный экран сверхвысокой яркости серии Aurora

Серия Aurora представляет собой новый медианоситель для размещения в общественных местах, отличающийся высокой яркостью изображения (10 000 нитов) и разработанный с учетом потребностей клиентов и рыночных тенденций. Одной из ключевых особенностей данного продукта является то, что по сравнению с традиционными продуктами его масса снижена на 50%, а потребление электроэнергии сокращено почти на 40%.

Серия JadeDragon — раскрытие внутренней красоты

Серия JadeDragon — новый экран Absen коммерческого назначения. Это легкий, тонкий и практически прозрачный светодиодный экран для использования в торговых центрах, розничных магазинах и других полуоткрытых пространствах с навесными стенами, имеющий превосходные показатели рассеивания тепла, повышенную долговечность и прозрачность, превышающую 80%.

Компания Absen, являющаяся ведущим в мире поставщиком интегрированных услуг в отрасли светодиодной оптоэлектроники, неизменно придерживается концепции «производства подлинной продукции, предоставления подлинных услуг и восстановления подлинного мира». Она непрерывно ведет научные исследования для обеспечения актуальности своей продукции и учета требований ее потребителей.

В сентябре 2021 года пройдет конференция компании Absen, посвященная выпуску нового продукта. Для получения дополнительной информации следите за новостями.

Для участия в весенней презентации компании Absen посетите страницу по адресу: http://live.vhall.com/704412905

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1456041/1.jpg

SOURCE Absen.com