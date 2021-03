Prezentacja nowości firmy Absen: najnowsze rozwiązania z serii MicroLED i zupełnie nowa, innowacyjna seria produktów

Stone, dyrektor techniczny firmy Absen, omówił wyniki badań technicznych przedsiębiorstwa. Od 2016 roku, spółka kontynuuje stosowanie innowacyjnych i przełomowych technologii MicroLED, nieustannie stymulując rozwój branży. Teraz plany techniczne dotyczące wyświetlacza MicroLED obejmują podstawową technologię: współpracę z partnerem strategicznym w zakresie technologii klejenia chipów o dokładności 10um. Samodzielny program projektowy Absen jest wykorzystywany do dzielenia i sortowania chipów. Natomiast system kontroli i oprogramowanie 4k / 8k + HDR + 144Hz HFRv, wyróżniający się ultraczarnym wykończeniem i powłokami, służy do zapewnienia wysokiego kontrastu, a narzędzia do samodzielnego projektowania pozwalają kontrolować jednorodność zamknięcia.

W listopadzie Absen wprowadzi na rynek swój produkt MicroLED o rozdzielczości 0,5 mm.

Wraz z nadejściem inteligentnych mikrowyświetlaczy 5G+8K o ultrawysokiej rozdzielczości, wymagane jest również pojawienie się większych płynnych paneli łączących bardzo wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu technologia MicroLED będzie przyciągać coraz więcej uwagi.

Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu

Dyrektor ds. produktów przemysłowych, Christian Czimny, poprowadził uczestników wydarzenia przez cały proces i podzielił się informacjami na temat tych trzech nowych produktów.

Absenicon3.0 - pilot z jednym przyciskiem ułatwiający obsługę wyświetlacza LED

Absenicon3.0 jest standardowej wielkości wyświetlaczem konferencyjnym firmy Absen. Po prawie dwóch latach ciągłych modernizacji i unowocześniania teraz integruje sterowanie wyświetlaczem, inteligentnym systemem oraz audio i wideo bez żadnych dodatkowych tradycyjnych urządzeń zewnętrznych, przy zachowaniu prostej i eleganckiej konstrukcji. Jedną z jego zalet jest możliwość zdalnego sterowania, z funkcjami takimi jak przełączanie jednym przyciskiem, przełączanie kanałów, przełączanie ekranów i ustawienia menu. Obsługa jest prosta i łatwa, tak jak w przypadku pilota do telewizora.

Seria Aurora, wyświetlacz LED o bardzo wysokiej jasności

Seria Aurora to nowy produkt DOOH z obrazem o wysokiej jasności 10.000 nitów, który dokładnie odzwierciedla potrzeby klientów i trendy rynkowe. Kluczową cechą tego produktu jest to, że w porównaniu z tradycyjnymi produktami jego ciężar został zredukowany o 50%, a oszczędności na rachunkach za energię elektryczną sięgają prawie 40%.

Seria JadeDragon, poznaj skrywane piękno

Seria JadeDragon to nowy komercyjny produkt Absen do zastosowań w wyświetlaniu. Jest to lekki, cienki i niemal przezroczysty wyświetlacz LED przeznaczony do centrów handlowych, sklepów detalicznych i innych półzewnętrznych środowisk ścian osłonowych, z doskonałą wydajnością rozpraszania ciepła, trwałością i wskaźnikiem przejrzystości ponad 80%.

Jako wiodący na świecie dostawca niezawodnych rozwiązań LED, Absen zawsze trzyma się koncepcji „produkowania autentycznych produktów, świadczenia autentycznych usług i przywracania autentycznego świata". Absen stale prowadzi badania, a także rozwija produkty oraz technologie, zapewniając, że oferowane produkty są dostosowane do aktualnych trendów i wymagań klientów.

Absen zorganizuje konferencję poświęconą wprowadzeniu nowego produktu na rynek we wrześniu 2021 roku – zapraszamy do śledzenia informacji na ten temat.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wiosennej premierze firmy Absen: http://live.vhall.com/704412905

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1456041/1.jpg

