Absen promet aux visiteurs de l'ISE une expérience LED immersive

Situé dans le Hall 3, l'impressionnant stand d'Absen (N350) servira également d'expérience de studio de production virtuelle, reflétant le rôle de plus en plus important que jouent les studios virtuels équipés de LED dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ainsi que dans le secteur des entreprises et du MICE.

Développé en coopération avec divers partenaires, le studio virtuel d'Absen présentera les solutions du fabricant pour les événements LED à la fois devant caméra et virtuels, ainsi qu'une scène pour le tournage, les discussions de groupe et autres événements en direct incontournables pendant le salon. Absen s'est tourné vers L&L pour fournir la solution scénique, tandis que Brompton Technology s'occupera du traitement des images. Les caméras seront fournies par ARRI et le suivi des caméras sera géré par Stype.

Un certain nombre de présentations « Insights into the Future » (Perspectives d'avenir) seront organisées tout au long du salon, y compris un aperçu des nouveaux produits intitulé « Spring Launch » (Lancement printanier) le mardi 11 mai à 11 h 30 et le jeudi 13 à 15 h ; une présentation « Virtual Production Solutions » (Solutions de production virtuelles) aura lieu mardi à 15 h, et les visiteurs pourront s'inspirer de la présentation « The Future of MicroLED » (L'avenir du MicroLED) le mercredi 12 à 15 h. Enfin, une discussion de groupe sur XR/Virtual Studios aura lieu jeudi à 10 h 30. Les visiteurs pourront également entendre de courtes présentations de chaque partenaire tout au long du salon.

L'ISE marquera également la première internationale de la dernière série LED d'Absen, notamment la nouvelle série AX Pro de MiniLED, la série MR d'écrans de carrelage professionnels et, peut-être le plus excitant, le nouveau MicroLED Clear Cobalt (CL).

« L'un des points forts du stand sera, sans aucun doute, notre série Clear Cobalt et en particulier le modèle 0,9 mm », s'enthousiasme Jess Golding, directrice de la marque et du marketing européen d'Absen. « En tant que leaders de l'industrie depuis 20 ans, nous considérons l'ère de l'affichage MicroLED comme un grand pas en avant vers les nouvelles technologies. C'est quelque chose que nous explorons sans relâche depuis plusieurs années et que l'on verra bientôt dans les salles de conférence haut de gamme, les salles de contrôle, les studios de radio et de télévision et les maisons de luxe. »

Avant d'ajouter : « Le MicroLED a redéfini la qualité des images et est inégalé par rapport à tout ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui. C'est une période passionnante pour Absen et l'ensemble de l'industrie, et nous sommes impatients de présenter ces technologies à Barcelone. »

La série CL d'Absen comprend les modèles CL1.2 et CL0.9. Mesurant 610 x 343 mm et prenant en charge des résolutions allant de la FHD à la 8K, la série Clear Cobalt bénéficie de l'étalonnage à revêtement noir d'Absen et des technologies d'algorithme d'image HDR personnalisées, produisant des couleurs vives et fidèles à la réalité. Équipé d'un revêtement non réactif, Clear Cobalt offre également une grande fiabilité grâce aux technologies de puce retournée et de puce embarquée.

Absen dévoilera également la nouvelle série KL II à l'ISE. Disponible en quatre emplacements de pixels différents (1,2, 1,5, 1,8 et 2,5 mm), KL répondra aux exigences de différentes applications, notamment les salles de contrôle, les expositions, les salles de vente au détail ou de conférence, grâce à son format 16:9 (qui permet de créer des affichages 2K, 4K et même 8K), ses capacités HFR+, sa luminosité élevée, ses performances accrues en niveaux de gris et se technologie de gestion de la précision des couleurs.

Absenicon, la série N et Polaris seront également sur le stand, ainsi que la nouvelle série MR de LED pour sol. Capables de supporter une charge de 2 500kg/m² grâce à un cadre haute densité et à une conception en verre trempé, les MR4.8 et MR2.5 peuvent également être suspendus et empilés, et ont la possibilité de se transformer en écrans interactifs. La série d'écrans périmétriques A99 d'Absen fera également l'objet d'une démonstration, une solution idéale pour les stades et les sites sportifs.

Enfin, Absen organisera une réception d'anniversaire tardive à la fin de la deuxième journée du salon pour célébrer deux décennies d'innovation LED sur son stand, une étape franchie l'année dernière.

Visitez Absen à l'ISE 2022 de Barcelone dans le Hall 3, stand N350.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1807758/Clear_Cobalt.jpg

SOURCE Absen