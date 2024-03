Abteilung für fortgeschrittene Halbleitertests der MPI Corporation schließt sich mit Keysight Technologies als Keysight Solutions Partner zusammen

HSINCHU, 14. März 2024 /PRNewswire/ -- Die MPI Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-Testlösungen, freut sich, eine bahnbrechende Partnerschaft mit Keysight Technologies bekannt zu geben, einem globalen Innovationspartner, der marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen anbietet, die Ingenieuren eine schnellere Entwicklung und Umsetzung ermöglichen. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Abteilung für fortgeschrittene Halbleitertests (Advanced Semiconductor Test, AST) von MPI, mit der das Unternehmen ein formidabler Konkurrent in der Halbleitertestindustrie ist.

Förderung der Innovation durch strategische Zusammenarbeit

Die strategische Partnerschaft zwischen der AST-Abteilung der MPI Corporation und Keysight basiert auf gegenseitiger Innovation, der Fokussierung auf die Bereitstellung kundenorientierter Lösungen und dem Engagement, die Halbleiter-Testindustrie voranzutreiben. Durch die Zusammenführung des kollektiven Fachwissens und der Ressourcen beider Organisationen zielt die Zusammenarbeit darauf ab, neue Maßstäbe in der Halbleiterprüftechnik zu setzen.

"Wir sind stolz darauf, mit Keysight zusammenzuarbeiten", sagte Dr. Stojan Kanev, General Manager der AST-Abteilung der MPI Corporation. "Diese Zusammenarbeit ist ein Zeugnis für die unermüdlichen Bemühungen unseres Teams und unser unablässiges Streben nach Spitzenleistungen. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe in der Branche und stellen sicher, dass unsere Kunden Zugang zu den innovativsten und kostengünstigsten Testlösungen haben."

"Die hochkomplexen und immer dichter integrierten Chips von heute machen das Testen von Halbleitern immer wichtiger und anspruchsvoller", sagte Sheri Wenzel, VAR/MSSP Program Director bei Keysight. "Indem wir die Stärken von MPI und Keysight nutzen, sind wir gut positioniert, um Testlösungen anzubieten, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Halbleiterindustrie heute und in Zukunft gerecht werden."

Innovation und Wertsteigerung bei Halbleitertests

Als Teil des Keysight Solutions Partner-Programms wird MPI AST die Stärken beider Unternehmen nutzen, um modernste Lösungen für die Halbleiter-Testindustrie zu liefern. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf:

- Zusammenarbeit und Wachstum: Förderung einer Partnerschaft, bei der gemeinsames Wachstum und Innovation im Vordergrund stehen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Halbleiterindustrie besser gerecht zu werden.

- Gemeinsames Fachwissen: Durch die Kombination des Fachwissens und der Ressourcen beider Organisationen können wir unvergleichliche Lösungen anbieten, die Qualität und Exzellenz verkörpern.

- Effizienz und Kostenreduzierung: Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung der Testeffizienz und zur Senkung der Betriebskosten für die Kunden, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Ausrichtung auf die wichtigsten technologischen Grenzen

Diese Partnerschaft positioniert MPI AST und Keysight strategisch, um Fortschritte in kritischen Marktsegmenten, einschließlich Gerätecharakterisierung, RF und mmWave, photonische integrierte Schaltkreise und Hochleistungstests, anzuführen. Durch den Zusammenschluss verpflichten sich beide Unternehmen, die Halbleiterindustrie mit innovativen Lösungen zu unterstützen, die ihren dringendsten Herausforderungen gerecht werden.

Informationen zu MPI Corporation

Die 1995 gegründete MPI Corporation mit Hauptsitz in Hsinchu, Taiwan, hat sich zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Halbleitertests entwickelt und sich auf fortschrittliche Bereiche wie RF mmWave, Hochleistungstests und Gerätecharakterisierung spezialisiert. Als Innovator in den fünf Kerngeschäftsbereichen Probe Card, Photonik-Automatisierung, fortgeschrittene Halbleitertests, thermische Prüfung und Celadon-Systeme bietet MPI eine breite Palette von Lösungen an. Diese reichen von bahnbrechenden Probe-Card-Technologien und der Entwicklung von Probe-Systemen bis hin zu umfassenden Prüfgeräten, Materialhandhabungsgeräten, thermischen Luftstromsystemen und hochmodernen Softwarepaketen für Kalibrierung und Test & Messung. Als erstes an der Taipei Exchange (TPEx) notiertes Probe-Card-Unternehmen in Taiwan unterstreicht MPI mit seinem Engagement für die Unterstützung von Talenten und die Schaffung nachhaltiger Werte seinen dynamischen Ansatz zur Förderung von Durchbrüchen. MPI steht an der Spitze der Halbleitertests und seine Kompetenz in kritischen Bereichen wie RF mmWave Tests, Hochleistungstests und Silizium-Photonik festigt seinen Status als Branchenriese. Mit einem unerbittlichen Fokus auf Kundenzufriedenheit, der Integration von Prüfgeräten und dem Streben nach Spitzenleistungen, beschleunigt die MPI Corporation nicht nur den Fortschritt der Halbleiterindustrie, sondern stellt auch sicher, dass unsere Geschäftspartner und Kunden unvergleichlichen Erfolg in ihren spezialisierten Bereichen erzielen.