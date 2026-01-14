Abu Dhabi accueillera Shoptalk Luxe, qui réunira des leaders mondiaux de la vente au détail de produits de luxe dans la capitale des Émirats arabes unis

Du 27 au 29 janvier 2026, l'événement réunira plus de 2 000 participants et plus de 170 intervenants pour explorer les concepts pionniers qui façonneront le prochain chapitre de la vente au détail de produits de luxe

ABU DHABI, EAU, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi accueillera l'édition inaugurale du Moyen-Orient de Shoptalk Luxe du 27 au 29 janvier 2026, amenant pour la première fois l'une des plateformes les plus influentes du monde pour le commerce de luxe dans la capitale des Émirats arabes unis. L'événement réunira plus de 2 000 décideurs de haut niveau et plus de 170 intervenants internationaux, dont Vera Wang, Marco Parsiegla, PDG d'Amouage, Daniel Griede, PDG d'Hugo Boss, Philippe Zube, PDG de Kerzner International, Michael Ward, directeur général de Harrods, etc.

Ils rejoignent une liste plus large de personnalités du secteur, dont Julia Goddard, PDG de Harvey Nichols, Alexis Mourot, PDG de Christian Louboutin, et Antony Lindsay, PDG de Fabergé.

Leurs sessions offrent des perspectives audacieuses sur la réinvention, la créativité, l'accélération numérique et l'évolution des valeurs des consommateurs de produits de luxe, plaçant Abu Dhabi au centre de la conversation internationale qui façonne l'avenir du luxe, de la mode et des expériences de consommation de haut niveau.

Dans le cadre de la série Shoptalk mondialement connue, Shoptalk Luxe est lancé à Abu Dhabi en collaboration stratégique avec l'Office d'investissement d'Abu Dhabi (ADIO). Ces débuts reflètent la stature croissante d'Abu Dhabi en tant que centre mondial où convergent la culture, le commerce et la créativité, et où les marques internationales s'adressent de plus en plus à des consommateurs avertis, à des marchés régionaux et à des perspectives de croissance durable. Soutenu par une base économique solide, une base de consommateurs exigeants et ouverts sur le monde, et des institutions culturelles de classe mondiale telles que le Louvre Abu Dhabi, le musée national Zayed et le futur Guggenheim Abu Dhabi, l'émirat offre un environnement attrayant pour les marques de luxe à la recherche d'un engagement significatif et d'une présence à long terme.

Le programme de Shoptalk Luxe est élaboré en collaboration avec le secteur, ce qui garantit que chaque session est façonnée par des défis réels, une expertise réelle et des priorités réelles. Ces informations éclairent directement les cinq thèmes qui sous-tendent le programme de Shoptalk Luxe :

Délivrer de la valeur au-delà de la propriété du produit : examine les services, les expériences et les communautés qui se situent autour du produit lui-même.

: examine les services, les expériences et les communautés qui se situent autour du produit lui-même. Approfondir les relations avec les consommateurs : explore de nouveaux moyens de fidéliser les consommateurs et de créer de la valeur à long terme.

: explore de nouveaux moyens de fidéliser les consommateurs et de créer de la valeur à long terme. Redéfinir les expériences en ligne et hors ligne : étudie la manière dont les points de contact physiques et numériques créent des parcours transparents et élevés.

: étudie la manière dont les points de contact physiques et numériques créent des parcours transparents et élevés. Améliorer la recherche et la découverte : s'intéresse à la manière de relier les marques aux clients.

: s'intéresse à la manière de relier les marques aux clients. Promouvoir l'excellence par le leadership : met en lumière la manière d'organiser, de responsabiliser et d'inspirer les équipes.

Ensemble, ces thèmes donnent lieu à des discussions pratiques et sincères sur la manière de rester pertinent, de se développer et de servir la prochaine génération de clients du secteur du luxe.

Shoptalk Luxe facilitera également l'établissement de liens structurés et de grande valeur grâce à sa plateforme de rencontres, permettant ainsi d'organiser plus de 20 000 réunions ciblées entre marques, investisseurs et partenaires technologiques. Plus de 80 sponsors et fournisseurs de solutions, notamment des marques régionales et mondiales de premier plan telles que Shopify, eBay et Snapchat, devraient participer et présenter des innovations en matière de personnalisation, de stratégie omnicanale, d'intelligence artificielle et de technologies qui façonnent l'avenir de la vente au détail de produits de luxe.

Zia Daniell Wigder, présidente mondiale de Shoptalk, ajoute : « Shoptalk Luxe est un catalyseur qui réunit la communauté mondiale du luxe pour réfléchir à l'avenir du secteur. En rassemblant les leaders à Abu Dhabi, nous créons une plateforme de collaboration et d'informations pratiques, garantissant que les participants repartent avec des idées qu'ils pourront appliquer à mesure que le secteur évolue. »

Shoptalk Luxe marque un moment décisif pour le rôle d'Abu Dhabi dans le paysage mondial du luxe. Cet événement souligne l'influence croissante de l'émirat en tant que destination où se croisent le dialogue stratégique, l'échange créatif et l'ambition commerciale. Alors que les marques et les leaders du secteur du luxe se tournent vers l'avenir, Abu Dhabi est de plus en plus reconnu non seulement comme un lieu de rassemblement, mais aussi comme un endroit où se dessine l'avenir du secteur. De plus amples informations et les modalités d'inscription sont disponibles sur le site Internet officiel de l'événement.

À propos de Shoptalk



Shoptalk est connu dans le monde entier comme l'organisateur des meilleurs événements du secteur de la vente au détail. Les clients participent à nos salons pour écouter les plus grands experts du secteur, découvrir les dernières technologies, se connecter efficacement à grande échelle avec leurs pairs et leurs partenaires et se plonger dans une atmosphère incontournable conçue pour catalyser un monde d'opportunités qui changent la donne. Ensemble, nous créons l'avenir du commerce de détail.

Shoptalk appartient au groupe Hyve, une entreprise mondiale de nouvelle génération dont l'objectif est de créer des événements incontournables, où des clients venus des quatre coins du monde façonnent l'innovation industrielle.

Pour plus d'informations, veuillez envoyer un e-mail à [email protected].

À propos d'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) :

L'Office d'investissement d'Abou Dhabi (ADIO) est l'organe gouvernemental chargé d'accélérer la croissance d'Abou Dhabi et de permettre la transformation économique de l'émirat. Grâce à des services de soutien complets, l'ADIO permet aux investisseurs locaux et étrangers de façonner les industries de l'avenir en transformant l'habitabilité, la technologie, les ressources et les services à valeur ajoutée. Les initiatives axées sur le tourisme régional et le développement du commerce de détail, ainsi que les partenariats public-privé, garantissent que le bien-être de la communauté est au cœur de la transformation économique d'Abu Dhabi. Grâce à un solide réseau d'investisseurs, à une collaboration étroite avec les principales parties prenantes et à une présence mondiale, l'ADIO s'engage à permettre à ceux qui investissent à Abu Dhabi d'avoir un impact mondial durable. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.investinabudhabi.gov.ae.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

[email protected]

+971 50 542 2125