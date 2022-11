Abu Dhabi dá as boas-vindas aos visitantes para descobrir experiências em seu ritmo

A nova campanha do Experience Abu Dhabi convida o mundo para uma variedade de experiências memoráveis e enriquecedoras, disponíveis durante 365 dias e com diferença de minutos

A hospitalidade dos Emirados está no centro de todos os momentos relevantes: uma cultura viva que deixa os visitantes com uma sensação de estar em casa

Com experiências que inspiram, empolgam e restauram, há experiências para todos desfrutarem e vivenciarem em seu próprio ritmo

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) lançou sua mais recente campanha: Experience Abu Dhabi. Encontre o seu ritmo. A campanha compartilha a variedade de experiências que inspiram, excitam e restauram, acolhendo o mundo para vir e desfrutar de momentos memoráveis que importam – à sua maneira e no seu ritmo.

Experience Abu Dhabi mostra as conexões perfeitas entre uma riqueza de patrimônio cultural, juntamente com experiências interessantes. A Ilha de Yas dá as boas-vindas ao mundo com ação de parques temáticos durante todo o ano e atrações à beira-mar, com eventos e entretenimento para famílias e todas as idades. A apenas 15 minutos de distância, a Ilha de Saadiyat está repleta de cultura viva, lar da inspiração atemporal e da arquitetura inesquecível do Louvre Abu Dhabi.

Localizado no centro da ilha, o distrito cultural de Saadiyat recebe eventos e exposições comunitárias em Manarat Al Saadiyat, juntamente com Berklee Abu Dhabi, o proeminente instituto de música contemporânea e artes cênicas. O distrito também é o futuro lar do Museu de História Natural de Abu Dhabi, do Guggenheim Abu Dhabi, do Museu Nacional Zayed e da arte imersiva do teamLab Phenomena Abu Dhabi. Nas proximidades, existem praias intocadas e nas avenidas costeiras há inúmeras opções gastronômicas e de cafés no Mamsha Al Saadiyat, para desfrutar de um pôr do sol de tirar o fôlego.

A pouco mais de uma hora dessas experiências notáveis na ilha, Abu Dhabi convida os visitantes a estimular sua curiosidade visitando os locais reconhecidos como Patrimônio Mundial da UNESCO em Al Ain, vivenciando aventura e tranquilidade nas dunas do deserto e conhecendo o passado fascinante de Abu Dhabi com museus icônicos e fortes antigos.

Experiências enriquecedoras durante o ano

A campanha dá as boas-vindas ao mundo para desfrutar das experiências enriquecedoras de Abu Dhabi em seu próprio ritmo, com:

Inspiração cultural: passado, presente e futuro

Explore o memorial vivo do país e a narrativa da história de Abu Dhabi, Qasr Al Hosn, um edifício do século XVIII construído em pedra no centro da cidade. Também é a sede da Casa dos Artesãos, que celebra o patrimônio dos Emirados e a tradição duradoura da maestria técnica. Em um mesmo dia, você pode descobrir inspiração no Louvre Abu Dhabi, por meio de uma arquitetura impressionante, coleções de arte e artefatos.

Momentos de volta à natureza que restauram o corpo e a alma

Desde observar as estrelas e acampar com luxo no Jebel Hafit Desert Park até caminhar pelos caminhos sombreados do oásis nos jardins da cidade de Al Ain, os visitantes também podem desfrutar das praias ensolaradas da Ilha Saadiyat, fazer safáris de vida selvagem na Ilha Sir Bani Yas e evadir-se para a tranquila serenidade do deserto do Empty Quarter.

Entusiasmo para todos durante o ano todo

As paisagens de areia de Abu Dhabi oferecem infinitas oportunidades para buggies e surfe na areia, enquanto as incríveis atrações do maior parque temático interno do mundo, o Warner Bros. World Abu Dhabi, na Ilha de Yas, criarão memórias para toda a vida. A minutos de distância, descubra o mundialmente famoso circuito Yas Marina da F1 e aventuras indoor no CLYMB e no Ferrari World Abu Dhabi.

Um calendário de eventos para todos os gostos

Abu Dhabi é um centro global de eventos, com um calendário repleto de ação que oferece algo para todos os gostos. Recentemente, o país recebeu jogos da NBA pela primeira vez na região, bem como as lutas de UFC e de boxe da WBA com ingressos esgotados. Abu Dhabi também encantou famílias e visitantes mais jovens com a estreia no Oriente Médio do show de renome internacional da Broadway, o musical da Disney O Rei Leão, além do cativante Disney on Ice.

Olhando para o futuro, os amantes da música têm muito o que se entusiasmar, com apresentações de Andrea Bocelli, Post Malone, Imagine Dragons, Blackpink, Sting e John Legend, com Kendrick Lamar e Swedish House Mafia no comando dos shows do Grande Prêmio de Formula 1 da Etihad Airways em Abu Dhabi.

Na foto abaixo: o tranquilo Al Ain Oasis, diversão indoor no Warner Bros. World Abu Dhabi, safáris de vida selvagem na Ilha Sir Bani Yas e os premiados sabores dos Emirados do Mezlai, localizado no Emirates Palace. Com tantas experiências que inspiram, emocionam e restauram, há algo para todos os gostos em Abu Dhabi e muito mais esperando para ser descoberto pelos visitantes, no seu ritmo.

Comece a planejar sua viagem agora em: visitabudhabi.ae.

FONTE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

