Abu Dhabi invita a scoprire l'offerta del territorio seguendo il proprio ritmo

La nuova campagna Experience Abu Dhabi invita a scoprire una varietà di esperienze memorabili e ricche, disponibili 365 giorni all'anno e a pochi minuti l'una dall'altra

L'ospitalità degli Emirati è al centro di ogni momento importante: una cultura viva in cui i turisti si sentono a casa anche se lontani da casa

Esperienze che ispirano, entusiasmano e rigenerano: ognuno potrà goderne e viverle secondo i propri ritmi

ABU DHABI, EAU, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il Department of Culture and Tourism di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ha presentato la sua nuova campagna: Experience Abu Dhabi. Trova il tuo ritmo. La campagna mostra la varietà di esperienze che ispirano, entusiasmano e rigenerano, invitando a vivere momenti preziosi e indimenticabili, seguendo ognuno il proprio gusto e il proprio ritmo.

Experience Abu Dhabi mostra il legame diretto tra ricco patrimonio culturale e le esperienze entusiasmanti. L'Isola Yas accoglie il mondo con l'azione di un parco a tema aperto tutto l'anno e le attrazioni sul lungomare, con eventi e intrattenimento per famiglie e per tutte le età. A soli 15 minuti di distanza, l'Isola Saadiyat, ricca di cultura viva, ospita il Louvre Abu Dhabi con la sua ispirazione senza tempo e l'architettura indimenticabile.

Situato nel cuore dell'isola, il Saadiyat Cultural District ospita mostre ed eventi pubblici alla Manarat Al Saadiyat e al Berklee Abu Dhabi, l'eccezionale istituto di musica contemporanea e arti dello spettacolo. Il distretto è anche la futura sede del Museo di storia naturale di Abu Dhabi, del Guggenheim Abu Dhabi, del Museo nazionale Zayed e dell'arte immersiva del teamLab di Phenomena Abu Dhabi. Nelle vicinanze, a Mamsha Al Saadiyatle, le spiagge incontaminate e i viali litoranei sono costeggiati da bar e ristoranti perfetti per ammirare un tramonto mozzafiato.

A poco più di un'ora da queste straordinarie esperienze isolane, Abu Dhabi invita i visitatori ad accendere la loro curiosità visitando i siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO ad Al Ain, a vivere avventura e tranquillità tra le dune del deserto e a scoprire l'affascinante passato di Abu Dhabi tra musei iconici e antiche fortezze.

Esperienze emozionanti 365 giorni all'anno

La campagna invita a scoprire le esperienze emozionanti di Abu Dhabi, ognuno secondo il proprio ritmo, con:

Ispirazione culturale: passato, presente e futuro

Visita la memoria vivente della nazione e il testimone della storia di Abu Dhabi, Qasr Al Hosn, un edificio in pietra del XVIII secolo nel cuore della città. Al suo interno ospita anche la Casa degli artigiani, che celebra il patrimonio degli Emirati e la tradizione duratura dell'artigianato. Nello stesso giorno, puoi lasciarti ispirare dal Louvre Abu Dhabi, con la sua architettura mozzafiato, le collezioni d'arte e i manufatti.

Un ritorno alla natura per rigenerare il corpo e lo spirito

Osserva i cieli stellati e fai glamping al Jebel Hafit Desert Park, oppure passeggia tra i sentieri ombreggiati nella città giardino di Al Ain, goditi le spiagge baciate dal sole dell'Isola Saadiyat, partecipa a un safari nella natura sull'Isola Sir Bani Yas e rifugiati nella tranquilla serenità del deserto del Quartiere Vuoto.

Adrenalina per tutti, tutto l'anno

I paesaggi sabbiosi di Abu Dhabi offrono infinite opportunità per guidare un buggy o fare surf sulla sabbia, mentre le emozioni del parco a tema al coperto più grande al mondo, il Warner Bros. World Abu Dhabi, sull'Isola Yas, creeranno ricordi duraturi. Il famoso circuito F1 di Yas Marina e le avventure al coperto del CLYMB e del Ferrari World Abu Dhabi sono a pochi minuti di distanza.

Un calendario di eventi per tutti i gusti

Abu Dhabi è un centro globale per gli eventi e il suo calendario ricchissimo propone qualcosa per tutti i gusti. Di recente ha ospitato le prime gare NBA in questa regione, oltre agli incontri per il titolo UFC e WBA di boxe. Ma Abu Dhabi ha anche incantato le famiglie e i visitatori più giovani con il debutto in Medio Oriente del famosissimo musical Disney di Broadway, The Lion King, e l'affascinante Disney on Ice.

Guardando al futuro, molti eventi entusiasmanti aspettano gli appassionati di musica, con i concerti di Andrea Bocelli, Post Malone, Imagine Dragons, Blackpink, Sting, John Legend e le esibizioni di Kendrick Lamar e Swedish House Mafia al Gran Premio di Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi.

Nella foto sotto: la tranquilla Oasi di Al Ain, divertimento al coperto di Warner Bros. World Abu Dhabi, safari nella natura sull'Isola Sir Bani Yas e i sapori premiati degli Emirati di Mezlai all'Emirates Palace. Con così tante esperienze che ispirano, entusiasmano e rigenerano, ad Abu Dhabi c'è qualcosa per tutti e tantissime cose da scoprire, ognuno secondo il proprio ritmo.

Inizia subito a programmare il tuo viaggio su: visitabudhabi.ae.

Immagini ad alta risoluzione disponibili: qui.

