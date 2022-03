Abu Dhabi organise la plus grande exposition consacrée à la chasse, à l'équitation et à la préservation du patrimoine au Moyen-Orient et en Afrique

L'événement a attiré plus de 105 000 visiteurs de 120 nationalités en 2021 et l'on s'attend à ce que la prochaine édition soit plus importante.

Les exposants considèrent que les principales raisons de leur participation au Salon ADIHEX résident dans le réseautage, l'augmentation des ventes directes, la rencontre de nouveaux agents et partenaires, la conclusion d'accords, l'entrée sur de nouveaux marchés, la mise en relation avec des spécialistes de divers secteurs, la sensibilisation à la marque et le lancement de nouveaux produits innovants.

L'an passé, les visiteurs d'ADIHEX ont été très satisfaits de la diversité des produits et services proposés, en plus des quelques 80 activités et événements qui ont été organisés pendant la durée du salon.

L'ADIHEX 2021 a également présenté plus de 120 ateliers et accueilli environ 90 intervenants et plus de 800 représentants officiels de la fauconnerie et des associations et institutions de chasse durable du monde entier.

Son Excellence Majid Ali Al Mansouri, président du Haut Comité d'organisation de l'ADIHEX, secrétaire général du Club des fauconniers des Émirats, a exprimé sa sincère gratitude et son appréciation pour le formidable soutien apporté au Salon par Leurs Altesses, les Cheikhs et pour tous les efforts locaux qui contribuent à promouvoir le patrimoine de la fauconnerie et à l'inculquer dans le cœur des gens à l'échelle mondiale.

Les ventes aux enchères de faucons, de chevaux et de chameaux, ainsi que le concours des plus beaux faucons élevés en captivité et le concours de beauté du Saluki (chien de chasse pur arabe) figurent parmi les événements les plus marquants. En outre, les activités éducatives et environnementales et les expositions du patrimoine pour les chevaux, les oiseaux de proie et les chiens policiers offrent aux familles davantage de possibilités de s'amuser et d'apprendre, et renforcent l'attrait de l'événement en tant que festival familial grand public.

La richesse et l'exhaustivité d'ADIHEX sont évidentes à travers ses 11 secteurs diversifiés, qui sont : Arts et artisanat, équitation, fauconnerie, tourisme cynégétique et safari, équipements de chasse et de camping, armes de chasse, promotion et préservation de l'environnement et du patrimoine culturel, véhicules et équipements de loisirs de plein air, produits et services vétérinaires, équipements de pêche et sports marins, et médias.

Emirates Falconers' Club

