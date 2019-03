Academia Brasileira de Eventos e Turismo lança a Edição 2019 do Ciclo de Palestras do Mercado De Trabalho

SÃO PAULO, 27 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Foi lançado, dia 19 de março, pelo presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, Armando Arruda Pereira de Campos Mello, no Centro de Convenções Rebouças, o "Ciclo de Palestras: Mercado de Trabalho - Eventos e Turismo". Iniciando com o setor de Mercado de Cruzeiros, com a participação de:

Marco Ferraz - Presidente Executivo da CLIA Brasil - Associação Brasileira de Cruzeiros

Palestra: "Os cruzeiros no mundo e no Brasil".

Alex Calábria - Gerente de Marketing & Vendas no Brasil da Costa Cruzeiros Palestra: "Costa 70 anos - Navegando entre pessoas e emoções".

Bruno Cordaro - Gerente Comercial da MSC Cruzeiros

Palestra: "O mercado de trabalho nos cruzeiros - embarque nessa!"

O evento registrou recorde de público, onde participaram as universidades: Anhembi Morumbi, São Judas Tadeu, Senac e Unip Vergueiro, além da presença dos diretores da Academia: Virgilio Carvalho e Toni Sando e a ex- presidente Profª Doutora Marisa Canton.

Mantenedores: Alcântara Machado, IT Mice, Prática Eventos, Ubrafe (União Brasileira dos Promotores Feiras);

Patrocínio: CNC (Confederação Nacional do Comercio de Bens, Serviços e Turismo);

Apoiadores: Aresta, Brasilturis, CLIA Brasil, Centro de Convenções Rebouças, Hoffmann, Tech House e Verde Leasing;

Coordenadora: Marlene Matias

O próximo evento já possui data marcada para 06 de Maio de 2019:

Mercado de Comercialização: Agências de Viagem e Operadoras

Para o 2º semestre, com data a definir, acontecerão mais 2 palestras:

Mercado de Eventos: Congressos e Feiras de Negócios - Agosto

Mesa Redonda do Setor: Eventos e Turismo: Participação dos Alunos - Outubro

Projeto de Incentivo

Com bom aproveitamento dos alunos, a Academia Brasileira de Eventos e Turismo lançará junto às faculdades, o Projeto de Valorização dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e Coatching para os alunos dos cursos de Turismo, Eventos, Hotelaria e Gastronomia, à partir do ano que vem, podendo cada faculdade inscrever um trabalho.

Este projeto consistirá em Avaliação dos trabalhos de TCC's, pela Academia Brasileira de Eventos e Turismo, através de um a comissão julgadora, composta pelos acadêmicos.

Serão escolhidos os 3 melhores trabalhos, onde estes, levarão a chancela da Academia.

A Academia Brasileira de Eventos e Turismo, lançada há 13 anos, tendo como um dos objetivos fundamentais, o de trazer através de ações e atividades programadas, a integração de esforços para a implementação do setor a nível nacional e internacional.

Já promoveu inúmeras ações em prol do mercado, tendo em vista tais demandas, o atual presidente Armando Arruda Pereira de Campos Mello, criou mais esta inciativa, com o objetivo de levar aos participantes, uma reflexão sobre o abrangente e promissor mercado dos eventos e turismo, além de informações da realidade do setor.

Cristina Covo - secretaria@academiaeventosturismo.org.br

(11) 3257-8570.

FONTE Academia Brasileira de Eventos e Turismo

