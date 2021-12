Academia da Pele lança plataforma com autoavaliação para facilitar o encontro de Cirurgiões Plásticos e Dermatologistas

Diante da maior variedade de procedimentos disponíveis, a Academia da Pele, startup na área de Cirurgia Plástica e Dermatologia, desenvolveu uma plataforma que utiliza recursos de inteligência artificial para aproximar os usuários e os especialistas mais indicados para suas demandas. Todo o processo é mediado por um time de concierges. A empresa conta com um diretor médico, respeitando todos os requisitos do Conselho Federal de Medicina.

A Academia da Pele é a primeira startup na área de saúde a oferecer esta modalidade de serviço. "É uma proposta individualizada e inovadora, que responde aos desafios atuais dos médicos e dos usuários que querem encontrar o profissional mais indicado em meio a tantas informações disponíveis. Para atender essa necessidade, a Academia da Pele atua de modo que o médico credenciado receba o usuário agendado e em mais de 80% dos casos com a consulta paga", explica Fábio Kanashiro, CEO da Academia da Pele.

A plataforma dispõe de conteúdo específico sobre os procedimentos, indicações e a segurança de médicos especialistas – o primeiro passo da jornada da beleza. O usuário pode então identificar suas aspirações de beleza no recurso de autoavaliação do aplicativo ou nos diversos canais de interação da plataforma. Para ele, a jornada da beleza ocorre de forma exclusiva, personalizada e gratuita. Para o profissional médico, a Academia da Pele facilita o encontro com os usuários interessados em sua especialidade, além de apoiar no marketing e nas rotinas de agendamento e pagamento.

Desde a sua fundação em 2019, a startup recebeu mais de R$ 2,6 milhões em aportes de investimento, com médicos credenciados nacionalmente.

A Academia da Pele não faz consultas por meio do app. A autoavaliação não substitui a consulta com o especialista.

FONTE Academida da Pele

