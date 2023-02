Acadian Plant Health™ lança nova visão de marca para soluções inovadoras imediatas em prol da produção global sustentável de alimentos

DARTMOUTH, Canada, 6 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Acadian Plant Health™ anunciou hoje a "Sea Beyond", a nova visão de marca da empresa projetada para realizar a transição da indústria de bioestimulantes com soluções tecnológicas que respondam a um sistema de produção agrícola altamente pressionado pelas mudanças climáticas.

A Acadian Plant Health descreve como suas soluções inovadoras de bioestimulantes podem reduzir a distância que existe entre a necessidade de sustentabilidade e o desempenho crítico da safra.

"O lançamento da "Sea Beyond" representa a nossa nova visão, liderança e nosso compromisso de oferecer soluções inovadoras e sustentáveis para a agricultura global", disse Nelson Gibson, presidente da Acadian Plant Health. "Estamos desafiando o pensamento convencional a "Sea Beyond" (ver além [em uma tradução literal]) da forma como o setor de bioestimulantes oferece soluções agrícolas que respondem à crescente demanda global por alimentos e ao estresse climático".

O anúncio se baseia na posição de liderança da empresa no setor global de bioestimulantes, a fim de que se torne a empresa líder em gestão de estresse abiótico de culturas com tecnologia patenteada de núcleo de algas marinhas. A pesquisa e o desenvolvimento da Acadian Plant Health oferecem soluções com embasamento científico do mar para a terra, que comprovadamente aliviam o estresse abiótico causado por fatores, como seca, calor, frio, salinidade e deficiências nutricionais, ao mesmo tempo mantendo e melhorando a produtividade da cultura. Os produtos da Acadian Plant Health são projetados e criados como soluções exclusivas de ingredientes ativos que podem ser usados de forma autônoma ou junto com outras tecnologias para resolver os principais desafios agrícolas.

"Quanto mais conversamos com nossos clientes, mais percebemos que há uma ideia equivocada de "ou um ou o outro" quando se trata de desempenho e sustentabilidade", disse Gibson. "Há uma percepção de que não é possível obter o rendimento necessário com produtos "ecológicos". Mas estamos contestando esse pensamento convencional. Trabalhando em conjunto com nossos parceiros do setor, nossos bioestimulantes prometem safras mais fortes de forma sustentável, o que temos demonstrado cientificamente pelos últimos 40 anos", disse Gibson. "O que devemos fazer agora como setor é ver além do estado atual do setor de insumos agrícolas e trazer soluções que ofereçam tecnologia de produtividade de safras de alto valor, passando assim de um complemento opcional para um componente essencial da agricultura sustentável. O mundo está mudando, e sabemos que as coisas devem mudar em nível global. Uma empresa não pode fazer isso sozinha. Devemos trabalhar juntos para promover a sustentabilidade em benefício das plantas e do planeta".

Sobre a Acadian Plant Health

A Acadian Plant Health é uma divisão da Acadian Seaplants Limited™, a maior empresa independente de colheita, cultivo e extração de plantas marinhas do mundo. A Acadian é líder internacional em soluções biológicas sustentáveis baseadas na ciência para culturas de alto valor. A empresa está empenhada em lançar produtos inovadores patenteados, com foco na sustentabilidade e na agricultura regenerativa. Os produtos Acadian Plant Health são usados em mais de 100 culturas em mais de 80 países em todo o mundo.

