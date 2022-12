ACC achève un projet solaire de 3,2 MW sur un toit pour Eastroc Beverage

PÉKIN, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Asia Clean Capital Investment Holdings Limited (« ACC ») a annoncé que le projet solaire distribué sur toiture de 3,2 MW en coopération avec Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd (ci-après dénommé Eastroc Beverage) a été connecté avec succès au réseau aujourd'hui.

Le projet solaire achevé est installé sur le toit inactif de l'usine d'Eastroc Beverage à Nanning, qui est investie et exploitée par ACC. L'électricité verte générée par le système sera vendue à l'utilisateur à un prix compétitif. Non seulement l'utilisateur n'a pas besoin d'investissement initial, mais son coût de consommation d'énergie sera continuellement réduit.

Les composants, les onduleurs de chaîne, les installations connectées au réseau, les fils et les câbles de ce projet solaire sont sélectionnés parmi les marques de première qualité du secteur. L'ensemble du processus de construction du projet repose toujours sur les quatre pierres angulaires que sont la santé et la sécurité, le contrôle des émissions, la qualité et le calendrier de construction, afin de garantir la qualité du système, ainsi que la sécurité et l'efficacité de son exploitation pendant son cycle de vie.

Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd est un fabricant de boissons traditionnel de Shenzhen et une société cotée au tableau principal de la Bourse de Shanghai. Grâce à l'amélioration des ventes de ses produits, de la réputation de sa marque et de son influence, Eastroc Beverage a été classée séparément dans les listes « 2021 Hurun China 500 » et « 2021 Hurun China Food Industry Top 100 », et a été largement reconnue par les consommateurs et les organisations. C'est un grand honneur pour ACC de coopérer avec Eastroc Beverage sur le projet solaire en toiture, et elle se réjouit d'aider de plus en plus d'entreprises socialement responsables comme Eastroc Beverage à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et de neutralité carbone en mettant en œuvre des systèmes d'énergie propre et en réduisant les coûts énergétiques et les émissions de carbone.

À propos d'Asia Clean Capital

Asia Clean Capital (« ACC ») est un développeur de solutions d'énergie propre de premier plan, qui sert de grandes entreprises multinationales et nationales dans toute la Chine. Les solutions d'énergie propre d'ACC comptent notamment les systèmes solaires pour toitures, les pompes géothermiques (tirant l'énergie du sol) et les services d'amélioration de l'efficacité énergétique. ACC est la première entreprise entièrement étrangère à développer une activité solaire distribuée en Chine. Parmi ses actionnaires figure IFU, un fonds souverain indépendant appartenant au gouvernement danois. Axée sur des projets de production d'énergie solaire en toiture, ACC investit et gère les projets, et prend en charge la conception, l'ingénierie, l'équipement, les approbations gouvernementales, l'exploitation et la gestion du système. Toute l'électricité produite par les projets solaires d'ACC est ensuite fournie aux clients à des tarifs convenus, inférieurs à ceux du réseau électrique local. Les sites des projets d'ACC sont généralement de grandes installations de production avec une demande électrique de 1 à 20 mégawatts, notamment Daming, Eastroc Beverage, Nestlé, Coca-Cola, Swire, COFCO, Danone, Volkswagen, SKF, Unilever, IKEA, Wahaha, Andritz, WISCO, VAST, Schindler, Lee Kum Kee, Hanglung, Tsuneishi, etc. La société a des bureaux à Hong Kong, Pékin et Hô Chi Minh-Ville.

