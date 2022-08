Accelalpha et Frontera Consulting unissent leurs forces pour créer une puissante société mondiale de conseil en applications Oracle Cloud

BELLEVUE, Washington, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Accelalpha a annoncé avoir terminé sa fusion stratégique avec Frontera Consulting. La fusion élargit la portée des offres complémentaires des deux sociétés en matière de conseil Oracle Cloud, tout en élargissant leur capacité de prestation de solutions et leur expertise industrielle pour fournir des solutions plus complètes à nos clients.

Les deux entreprises jouissent d'une réputation impressionnante pour avoir effectué avec succès certains des déploiements d'applications Oracle Cloud les plus complexes. Ensemble, Accelalpha et Frontera fourniront des solutions multi-systèmes intégrées, notamment Oracle ERP, EPM, PPM, HCM, CX, SCM, WMS, OTM et GTM, afin de mettre en œuvre la gamme complète d'applications cloud d'Oracle pour nos clients. Cette fusion stratégique rassemble une clientèle importante avec plus de 400 clients et plus de 500 implémentations d'Oracle Cloud.

Frontera propose des offres approfondies axées sur l'industrie dans les services financiers, les services professionnels, le secteur public, les télécommunications, les médias et le divertissement, et peut faire valoir des décennies d'expérience et une excellente réputation en matière d'orientation client. Frontera a été l'une des premières sociétés à adopter les applications Oracle Cloud, mettant en œuvre le premier client Fusion Financials en Amérique du Nord et plus de 200 projets Oracle Cloud réussis depuis 2014. Leurs employés sont certifiés pour Oracle ERP, EPM, PPM, HCM et SCM, ainsi que pour Oracle Integration Cloud. Frontera a des bureaux à New York et à Londres, ce qui élargit la portée géographique de la société combinée.

Nat Ganesh, PDG d'Accelalpha, a déclaré : « La fusion d'Accelalpha avec Frontera renforce notre leadership sur le marché en tant qu'organisation capable de mettre en œuvre, d'intégrer et de gérer toutes les applications Oracle Cloud de bout en bout pour fournir des solutions complètes de transformation numérique à nos clients tout en élargissant notre portée mondiale. »

Kevin Beyer, associé directeur de Frontera Consulting, continuera de diriger l'unité opérationnelle de Frontera au sein de la famille Accelalpha. M. Beyer a déclaré : « L'organisation combinée de Frontera et Accelalpha crée un fournisseur de services de conseil mondial de premier plan, ayant la capacité de fournir un ensemble plus large de solutions Oracle Cloud et une profondeur de connaissances sectorielles ciblées. Les deux entreprises sont bien adaptées sur les plans géographique, technique et culturel. »

Ensemble, elles bénéficieront d'une profondeur et d'une portée inégalées pour offrir à ses clients du monde entier des solutions intégrées de grande valeur, spécifiques à l'industrie.

À propos d'Accelalpha :

Accelalpha est un leader dans la résolution de défis commerciaux critiques grâce à une combinaison unique de connaissance de l'industrie, de ressources technologiques et d'une équipe de classe mondiale avec un niveau inégalé d'expérience et d'expertise dans le domaine. Accelalpha met à profit son expertise dans la mise en œuvre de solutions d'entreprise de bout en bout pour aider les entreprises à créer des capacités logistiques intégrées, à optimiser les processus de vente, à moderniser la chaîne d'approvisionnement et à tirer parti du cloud. Notre approche rigoureuse et axée sur les résultats nous permet d'obtenir des résultats tangibles dans un délai plus court. Accelalpha a été reconnu par Fortune comme le meilleur environnement professionnel de petite et moyenne taille. Il a par ailleurs été certifié comme étant un excellent milieu de travail. Pour plus d'informations sur Accelalpha, veuillez consulter le site www.accelalpha.com.

À propos de Frontera :

Frontera Consulting est un fournisseur leader de services de conseil en affaires et en technologie pour les organisations mondiales. En collaborant étroitement avec nos clients, nous créons des solutions transformationnelles pour répondre aux besoins des entreprises et stimuler le rendement. Notre mission est de créer une valeur durable pour nos clients grâce à l'utilisation novatrice de l'expertise en matière de technologie et de processus, en gagnant le rôle de conseiller de confiance. Frontera est basée à New York, avec des opérations à Londres et Hong Kong, et un centre de développement en Inde.

