Accelex annonce un cycle de financement de série A de 15 millions de dollars mené par FactSet ; les entreprises prêtes à automatiser les flux de travail critiques des marchés privés pour les investisseurs

LONDRES, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Accelex, fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation basées sur l'IA pour l'acquisition, la production de rapports et l'analyse de données sur les marchés privés, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série A de 15 millions de dollars mené par FactSet, une plateforme financière numérique mondiale et un fournisseur de solutions d'entreprise, avec la participation des investisseurs existants Illuminate Financial, AlbionVC, SixThirty Ventures et Expon Capital.

Cette injection de capitaux intervient à un moment où Accelex connaît une croissance rapide, ce qui lui permet d'étendre ses activités, d'améliorer ses capacités de développement de produits et d'offrir un succès exceptionnel à ses clients. Cette transaction renforce la relation entre les deux entreprises, la technologie d'Accelex étant déjà un élément clé de la stratégie de croissance de FactSet sur les marchés privés.

La transparence est vitale pour les investisseurs. Cependant, contrairement aux actifs traditionnels, les investissements sur les marchés privés pâtissent d'un contenu non structuré, qui nécessite souvent un traitement manuel coûteux et sujet aux erreurs. Accelex transforme la façon dont les investisseurs relèvent ces défis en s'appuyant sur la science des données, leader sur le marché, pour automatiser les flux de travail de bout en bout, depuis l'acquisition des documents aux analyses, en passant par l'extraction des données et la production de rapports. FactSet et Accelex contribuent à l'innovation dans le secteur des actifs alternatifs, en fournissant aux clients des solutions leur permettant de mieux comprendre les moteurs de la performance des investissements.

« La prise de décision axée sur les données est essentielle pour nos clients, en particulier lorsque leurs portefeuilles augmentent leur exposition au capital privé, où l'acquisition, l'agrégation et l'analyse des données d'investissement représentent un défi », a déclaré Rob Robie, vice-président exécutif, responsable des achats institutionnels chez FactSet. « Nous sommes ravis de nous associer à Accelex pour apporter des solutions innovantes aux marchés privés, unis par notre engagement commun à fournir à la communauté des investissements alternatifs des données et des analyses de qualité supérieure, leur permettant d'obtenir de meilleurs résultats d'investissement. »

« Ce partenariat renforcera notre position de leader dans le domaine de la gestion des données et de l'analyse des investissements alternatifs », a ajouté Michael Aldridge, président d'Accelex. « Aujourd'hui, nous offrons nos services à certains des investisseurs les plus importants et les plus sophistiqués du monde, ainsi qu'à leurs fournisseurs de services, en mettant à leur disposition de meilleures données, plus rapidement, tout en réduisant leur charge opérationnelle. »

« Nous nous réjouissons de la réalisation de ce nouveau cycle de financement avec FactSet et du soutien continu de nos partenaires financiers », a déclaré Franck Vialaron, directeur général d'Accelex. « Cela confirme l'efficacité de l'équipe d'Accelex, de notre approche de l'innovation et de la proposition de valeur unique que nous offrons à nos clients des marchés privés. »

Ce financement intervient à un moment crucial pour Accelex. Au cours des 24 derniers mois, la société s'est lancée dans une trajectoire de croissance phénoménale, accueillant parmi ses clients un grand nombre de propriétaires d'actifs et d'allocataires de premier plan, ainsi que des gestionnaires d'actifs et des prestataires de services. Ces entreprises représentent aujourd'hui une base d'actifs combinée de plus de 1 500 milliards de dollars, investis dans plus de 13 000 fonds du marché privé, répartis entre 4 000 gestionnaires d'actifs.

Zelig Capital Partners a agi en tant que conseiller financier et Goodwin Procter LLP en tant que conseiller juridique d'Accelex. Mills & Reeve LLP a été le conseiller juridique de FactSet.

À propos d'Accelex

Fondée en 2018, Accelex propose des solutions d'acquisition de données, d'analyse et de production de rapports pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs, permettant aux entreprises d'accéder au plein potentiel des données essentielles sur le rendement des investissements et les transactions. Grâce à des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique exclusives, les solutions d'Accelex automatisent les processus d'extraction, d'analyse et de partage de données non structurées et dont l'accès est difficile. Accelex, dont le siège social est à Londres, possède des bureaux à Paris, à Luxembourg, à New York et à Toronto. Pour en savoir plus, consultez le site www.accelextech.com et suivez Accelex sur LinkedIn .

À propos de FactSet

FactSet (NYSE:FDS| NASDAQ:FDS) aide la communauté financière à voir plus loin, à penser plus grand et à travailler mieux. Notre plateforme numérique et nos solutions d'entreprise fournissent des données financières, des analyses et une technologie ouverte à près de 8 000 clients internationaux, dont près de 190 000 utilisateurs individuels. Nos clients, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, gestionnaires de patrimoine, sociétés de capital-investissement ou entreprises, réalisent chaque jour de meilleures performances grâce à notre contenu complet et connecté, à nos solutions flexibles de flux de travail de nouvelle génération et à notre assistance spécialisée centrée sur le client. En tant que membre de l'indice S&P 500, nous sommes engagés dans une croissance durable et avons obtenu à plusieurs reprises la note 100 sur l'indice d'égalité en entreprise de la Human Rights Campaign®. Nous avons été reconnus par Glassdoor comme l'un des meilleurs lieux de travail en 2023 et avons remporté le prix Glassdoor Employees' Choice Award. Pour en savoir plus, consultez le site www.factset.com et suivez-nous sur Twitter et sur LinkedIn .

