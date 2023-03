Accelex apresenta a primeira solução totalmente automatizada de aquisição de documentos para mercados privados.

LONDRES, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ A Accelex, uma plataforma SaaS especializada em aquisição de dados de investimento alternativo, relatórios e análises, anunciou hoje a introdução dos primeiros recursos automatizados de aquisição de documentos do mercado privado, trazendo velocidade, precisão e eficiência sem precedentes na coleta e análise de dados. Investidores e administradores de ativos agora podem alavancar o Accelex para conectividade dinâmica com fontes de documentos.



Os gerentes de fundos de mercado privado fornecem documentos aos investidores usando uma variedade de canais, incluindo portais de investidores e e-mails que exigem várias etapas manuais difíceis para fazer login, acessar, baixar e organizar arquivos antes que qualquer processamento de dados seja iniciado. A aquisição automatizada de documentos oferece um feed de conteúdo consolidado para a plataforma de extração de dados Accelex usando conectividade API direta para portais, incluindo SS&C Intralinks e troca de dados digitais FIS, captura de anexos de e-mail e SFTP. Dados contábeis acionáveis e insights de investimento agora podem ser acessados em minutos após a disponibilidade de documentos pelos gerentes.

A plataforma utiliza técnicas avançadas de inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) para categorizar, classificar e marcar documentos, permitindo uma gestão eficiente de documentos. A aquisição do documento trabalha junto com a tecnologia existente que automatiza a extração e a organização de dados de relatórios de fundo de mercado privado não estruturados.

"A Accelex se esforça para oferecer tecnologia inovadora que permita aos investidores alcançar seus retornos ajustados ao risco alvo nos mercados privados, ao mesmo tempo em que obtêm ganhos significativos de eficiência operacional por meio da automação do fluxo de trabalho. Os resultados de investimento superiores exigem exposição e compreensão dos fatores fundamentais dentro de portfólios que só podem ser derivados do acesso, gerenciamento e análise de dados granulares em relatórios de fundos. Historicamente, esse tem sido um processo muito manual e intensivo de recursos", disse Nicole Weder, diretor de produtos da Accelex. "Estamos entusiasmados em introduzir a tecnologia automatizada de aquisição de documentos, uma vez que nos aproxima gradualmente de concretizar nossa visão para o setor".

Sobre a Accelex

Fundada em 2018, a Accelex oferece soluções de aquisição, análise e relatórios de dados para investidores alternativos e administradores de ativos, permitindo que as empresas acessem todo o potencial de desempenho crítico de investimentos e dados de transações. Impulsionadas por inteligência artificial proprietária e técnicas de aprendizado de máquina, as soluções Accelex automatizam processos de extração, análise e compartilhamento de dados não estruturados de difícil acesso. A Accelex está sediada em Londres, com escritórios em Paris, Luxemburgo, Nova York e Toronto. Para mais informações, acesse: www.accelextech.com

