Accesa feiert 20 Jahre als IT Provider für den deutschsprachigen Markt

CLUJ-NAPOCA, Rumänien, 28. August 2024 /PRNewswire/ -- Accesa hat sein 20-jähriges Jubiläum als führendes Unternehmen für Digitalisierung und IT Modernisierung im europäischen Technologiesektor und als einer der Top-Arbeitgeber in Rumänien gefeiert. Seit 2004 bietet Accesa End-to-End-Digitalisierungsdienste für mittlerweile über 70 Geschäftskunden an und begleitet Kunden bei der kontinuierlichen Modernisierung ihrer IT Landschaft.

Accesa in Motion | Celebrating 20 Years of Meaningful Impact

In den vergangenen 20 Jahren hat Accesa ein bemerkenswertes Wachstum erzielt, indem es auf Friendshoring, vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Partnern und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fähigkeiten seiner Mitarbeiter gesetzt hat.

„Was wirklich zählt, ist das Wachstum der vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Kunden und die Entwicklung der Kompetenzen unserer Mitarbeiter – das ist es, was ein Unternehmen heutzutage nachhaltig und erfolgreich macht", sagt Dr. Andrea Marlière, Chief Executive Officer bei Accesa.

Dabei hat Accesa seine Präsenz in den vergangenen Jahren national und international aus- und stetig neue Geschäftsbeziehungen aufgebaut. Das Unternehmen diversifiziert sein Kundenportfolio in der DACH-Region, den Benelux-Ländern, dem Vereinigten Königreich und den nordischen Märkten kontinuierlich und hat sich so das Vertrauen einiger der größten Unternehmen in Branchen wie Produktion, Einzelhandel sowie Finanzdienstleistungen erarbeitet.

20-jähriges Jubiläum unter dem Motto „Accesa in Motion"

Das Jubiläum wurde mit mehr als 900 Mitarbeitern und mehr als 120 Kunden, Partnern und Technologieexperten unter dem Motto "Accesa in Motion" gefeiert. Einer der vielen Schwerpunkte war dabei der Einsatz moderner KI Technologien in verschiedenen Unternehmenskontexten.

Die Accesa-Community und ihre Gäste aus verschiedenen europäischen Ländern nahmen an mehreren Veranstaltungen teil. Die Feierlichkeiten begannen mit einem Rückblick auf die Geschichte von Accesa, die 2004 mit dem rumänischen Gründer begann und seitdem eine Fülle von spannenden Projekten, IT Partnerschaften und gemeinsamer Erinnerungen hervorgebracht hat. Dr. Andrea Marlière, CEO von Accesa, und Iulian Iuga, ehemaliger CEO, sprachen dabei über die unterschiedlichen Voraussetzungen damals und heute mit besonderem Fokus auf die Entwicklung des rumänischen IT Marktes.

Bei der dritten Auflage der Accesa Tech Conference schliesslich kamen Branchenexperten, Gastredner und Accesa-Innovatoren zusammen, um über "Technologie in Motion" zu sprechen. Auf verschiedenen Bühnen wurden Themen wie das Potenzial der digitalen Transformation, Citizen Developers, Customer Journey-Personalisierung und eine Reihe praktischer Fallstudien zur künstlichen Intelligenz behandelt, die darauf abzielen, die Effizienz in ganz unterschiedlichen Szenarien zu verbessern – von Industrieanlagen bis hin zum Kundensupport im Einzelhandel. In diversen Podiumsdiskussionen wurde die Verbindung zwischen Business-Themen und IT in den Vordergrund gestellt. Im „PoC-Corners" stellten Accesa-Experten spannende interne Lösungen wie den Accesa AI Assistant, den Access-a-Seat Assistant und DataBrew, ein Tool zur Erzeugung synthetischer Daten, vor.

„Die Vergangenheit hat uns gezeigt, welches Potenzial die Technologie besitzt und wie sie sich auf unser Leben auswirkt. Die Zukunft wird sich erst noch entfalten – sicher ist, dass Fähigkeiten wie Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Resilienz entscheidend für die Weiterentwicklung als Unternehmen sind. Wir sollten also alle verantwortungsvoll mit Technologie spielen, weil wir für ihre Nutzung und Einsatz Rechenschaft ablegen müssen", sagte Gabriel Sobolu, CTO bei Accesa, in seinem Vortrag „Trends und Anpassungsfähigkeit in den letzten 20 Jahren und in den nächsten 20 Jahren".

Ein erneuertes Versprechen für die nächsten 20 Jahre

Für die nächsten 20 Jahre hat Accesa sein Versprechen erneuert: Wachstum durch ein Umfeld, dass den Menschen und sich weiter entwickelnde Technologie als Garant für Fortschritt in den Mittelpunkt stellt.

„Unser Engagement geht über das Geschäftliche hinaus. Wir glauben fest daran, dass unser Erfolg nicht nur an unseren technologischen Fortschritten gemessen wird, sondern auch an unserer Fähigkeit, einen greifbaren (und positiven!) Einfluss auf die Bildung, die Umwelt und die Gemeinschaft um uns herum zu haben", sagt Corina Stirbu, Head of Marketing & Communication bei Accesa.

Über Accesa

Accesa ist ein führendes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Cluj-Napoca und verfügt über 20 Jahre Erfahrung geschäftsbezogene Herausforderungen in Chancen und Wachstum zu übersetzen. Als wertorientiertes Unternehmen hat es sich als bevorzugter Partner für führende Marken in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Finanzdienstleistungen etabliert. Das Unternehmen deckt alle Phasen der digitalen Entwicklung seiner Kunden ab, von der Ideenfindung und Anforderungserstellung bis hin zur Softwareentwicklung und zu Managed-Services-Lösungen.

Mit über 1.200 IT-Experten baut Accesa konsequent ihre Präsenz aus und hat sich als bevorzugter Arbeitgeber für IT-Fachkräfte etabliert. Unsere IT-Experten sind passionierte IT-Experten mit einem pragmatischen Sinn für Problemlösungen. Durch die Zusammenarbeit in leistungsstarken Tech-Teams mit einem kundenorientierten Ansatz tragen sie zum Unternehmenswachstum bei und schaffen Mehrwert für unsere Kunden, Partner, die Industrie und die Community.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=msN4EMK9DUQ