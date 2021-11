Access Advance accueille ZTE comme donneur et détenteur de licences dans la communauté de brevets HEVC Advance

BOSTON et SHENZHEN, Chine, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Access Advance, un administrateur de licences indépendant, a annoncé aujourd'hui que ZTE Corporation, un leader mondial dans le domaine des communications et des technologies d'information, est devenu donneur et détenteur de licences de la communauté de brevets HEVC Advance. En tant que donneur de licences, tous les brevets essentiels à la technologie HEVC/H.265 de ZTE sont désormais disponibles dans une licence de la communauté de brevets HEVC Advance. En tant que détenteur de licences, ZTE aura accès aux plus de 16 000 brevets mondiaux essentiels à la mise en œuvre de la norme du codec vidéo HEVC/H.265.

« Nous sommes ravis de rejoindre la communauté de brevets HEVC Advance », a déclaré Marco Tong, directeur des licences chez ZTE. « Notre engagement et notre collaboration avec Access Advance sont un autre exemple de la grande détermination des deux parties à l'égard des principes de conditions de licence équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) et de la négociation de bonne foi. »

« Nous souhaitons la bienvenue à ZTE dans la communauté de brevets HEVC Advance. ZTE a contribué de manière significative aux technologies et normes mondiales des télécommunications et des médias. Nous sommes très heureux que ZTE ait choisi de rejoindre la communauté de brevets HEVC Advance non seulement en tant que détenteur de licences, mais aussi en tant que donneur de licences. L'ajout des brevets de ZTE augmentera la valeur de la communauté de brevets HEVC Advance pour nos détenteurs de licences », a déclaré Peter Moller, PDG d'Access Advance. « Nous remercions ZTE pour sa confiance et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec ZTE, ainsi qu'avec nos autres donneurs de licence HEVC et VVC, dans le cadre de nos efforts continus pour proposer les principaux brevets de l'industrie qui répondent le mieux aux besoins de tous les intervenants tout en accélérant l'adoption de technologies de prochaine génération comme la HEVC et la VVC au profit des consommateurs. »

À propos de ZTE

ZTE Corporation est un leader mondial dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information. Fondée en 1985 et aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société s'est engagée à fournir des technologies innovantes et des solutions intégrées aux opérateurs, aux gouvernements et aux entreprises du monde entier, ainsi qu'aux consommateurs de plus de 160 pays. Offrant ses services à plus d'un quart de la population mondiale, l'entreprise est déterminée à permettre la connectivité et la confiance partout pour un avenir meilleur.

À propos d'Access Advance :

Access Advance LLC (auparavant HEVC Advance LLC) est une société indépendante d'administration de licences, créée pour piloter le développement, l'administration et la gestion de communautés de brevets pour l'octroi de licences de brevets essentiels sur les plus importantes technologies de codecs vidéo s'appuyant sur des normes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets comme pour ceux qui mettent en œuvre des brevets. Access Advance gère et administre actuellement la communauté de brevets HEVC Advance pour l'octroi de brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC et la communauté de brevets VVC Advance pour l'octroi de brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Pour de plus amples informations sur Access Advance ou sur la communauté de brevets HEVC Advance, veuillez consulter le site www.accessadvance.com. Pour plus d'informations sur la communauté de brevets VVC Advance, veuillez contacter Paul Bawel, directeur général adjoint, développement commercial, à l'adresse suivante : [email protected].

Contact : [email protected]

SOURCE Access Advance