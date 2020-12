Access Advance annonce de nouveaux ajouts à la communauté de brevets HEVC Advance

BOSTON, 12 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Access Advance (« Advance »), un administrateur de licences indépendant, a annoncé aujourd'hui l'ajout de plus de 30 titulaires de licence au cours des derniers mois, notamment ARRIS Solutions (un important fournisseur de boîtiers décodeurs), DJI (un important fournisseur de drones), Google (un des principaux fournisseurs de services et de produits liés à Internet), Hanwha Techwin (un des principaux fournisseurs de caméras de surveillance), OPPO (une des principales marques mondiales d'appareils intelligents), Panasonic (un des principaux fournisseurs d'appareils électroniques multinationaux) et Panasonic i-PRO Sensing Solutions (un des principaux fournisseurs de solutions et de dispositifs de sécurité/surveillance).

Récemment, Access Advance a également accueilli Digital Insights, Google et IBEX PT Holdings comme concédants de licence dans la communauté de brevets HEVC Advance. La communauté de brevets HEVC Advance contient maintenant plus de 13 000 brevets essentiels HEVC/H.265. Sur ces 13 000 brevets, près de 11 000 sont désormais disponibles dans une licence de communauté exclusivement par l'intermédiaire de la communauté de brevets HEVC Advance. Pour obtenir la liste complète et à jour de tous les concédants et titulaires de licence de la communauté de brevets HEVC Advance, veuillez consulter le site Web Access Advance.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir les nouveaux titulaires et concédants de licence dans notre programme HEVC Advance, dont beaucoup sont des leaders du marché », a indiqué Peter Moller, PDG d'Access Advance. « La communauté de brevets HEVC Advance continue de croître tout en consolidant le paysage des brevets H.265/HEVC. Comme nous l'avons toujours dit, l'un des principaux objectifs de la communauté de brevets HEVC Advance est d'éliminer les obstacles liés à la propriété intellectuelle afin de permettre à la technologie HEVC d'atteindre tous les consommateurs et intervenants du marché, et c'est exactement ce que le programme continue de faire. Nous sommes impatients de continuer à offrir une valeur inégalée à nos concédants et titulaires de licence HEVC pour de nombreuses années à venir. Nous estimons en outre être particulièrement bien placés pour proposer au marché une solution gagnante pour la prochaine génération de codec vidéo, VVC/H.266. »

À propos d'Access Advance :

Access Advance LLC (auparavant HEVC Advance LLC) est une société indépendante d'administration de licences, créée pour piloter le développement, l'administration et la gestion de communautés de brevets pour l'octroi de licences de brevets essentiels sur les plus importantes technologies de codecs vidéo s'appuyant sur des normes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets comme pour ceux qui mettent en œuvre des brevets. Access Advance gère et administre actuellement la communauté de brevets HEVC Advance pour l'octroi de brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC et est en phase de développement de sa communauté de brevets VVC Advance pour l'octroi de brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Pour plus d'informations sur Access Advance ou la communauté de brevets HEVC Advance, veuillez consulter le site www.accessadvance.com. Pour plus d'informations sur la communauté de brevets VVC Advance actuellement en développement, veuillez contacter Paul Bawel, directeur général adjoint, développement commercial, à l'adresse suivante : [email protected].

Contact : [email protected]

SOURCE HEVC Advance