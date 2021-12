Access Advance souhaite la bienvenue à Vivo dans la communauté de brevets HEVC Advance

BOSTON, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Access Advance, un administrateur de licences indépendant, a annoncé aujourd'hui que Vivo Mobile Communication Co., Ltd. (Vivo), un fabricant de smartphones de premier plan à l'échelle mondiale, s'est joint à la communauté de brevets HEVC Advance. Dans cette communauté de brevets HEVC Advance, Vivo aura accès aux plus de 16 000 brevets mondiaux essentiels à la mise en œuvre de la norme du codec vidéo HEVC/H.265.

« Nous sommes très heureux que Vivo ait choisi de participer à notre programme HEVC Advance. L'adhésion de Vivo constitue une autre approbation importante d'un fabricant et d'une marque de smartphones de premier plan, démontrant encore plus la valeur de notre communauté de brevets HEVC Advance », a déclaré Peter Moller, PDG d'Access Advance. « Avec l'ajout de Vivo, notre programme HEVC Advance a maintenant octroyé des licences à la grande majorité des acteurs du marché des smartphones, y compris certains des plus grands fabricants de smartphones tels que Samsung, Huawei, OPPO, et plus récemment Vivo et ZTE. Nous remercions Vivo et tous nos titulaires et concédants de licence pour leur soutien. D'autres annonces importantes devraient être faites sous peu. »

À propos d'Access Advance :

Access Advance LLC (auparavant HEVC Advance LLC) est une société indépendante d'administration de licences, créée pour piloter le développement, l'administration et la gestion de communautés de brevets pour l'octroi de licences de brevets essentiels sur les plus importantes technologies de codecs vidéo s'appuyant sur des normes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets comme pour ceux qui mettent en œuvre des brevets. Access Advance gère et administre actuellement la communauté de brevets HEVC Advance pour l'octroi de brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC et la communauté de brevets VVC Advance distincte et indépendante pour l'octroi de brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Pour de plus amples informations sur Access Advance ou sur la communauté de brevets HEVC Advance, veuillez consulter le site www.accessadvance.com.

Contact : [email protected]

SOURCE Access Advance